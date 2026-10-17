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加州、灣區9月就業人數下滑 但矽谷仍有亮點

編譯組／綜合報導
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9月加州和灣區就業人數均出現下滑，但南灣和矽谷是加州最新就業報告中的亮點。（本報...
9月加州和灣區就業人數均出現下滑，但南灣和矽谷是加州最新就業報告中的亮點。（本報檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

加州9月就業整體轉弱，但南灣與矽谷仍相對抗跌，專家認為AI雖推動創新，卻未必帶來同等就業成長。

據「信使報」（Mercury News）報導，一份新的州政府報告顯示，儘管舊金山灣區加州9月份的就業崗位出現減少，但南灣地區在整體低迷的就業市場中依然是一抹亮色。

據加州就業發展部（Employment Development Department，EDD）周五（16日）發布的報告，經季節性波動調整後，舊金山灣區上月減少了1000個就業崗位，而加州減少了9300個。

不過，根據加州EDD的數據，南灣地區新增了1100個崗位，這一增速較7月的4300個和8月的4400個有所放緩。

「灣區和矽谷仍是推動加州經濟擴張的創新與增長引擎，」BMO資本市場（BMO Capital Markets）首席美國經濟學家安德森（Scott Anderson）表示。

東灣地區9月份減少了2800個工作崗位，這是整個地區招聘受挫的主要原因。EDD報告稱，舊金山-聖馬刁大都市區增加了200個工作崗位。

在北灣地區，馬連縣（Marin County）和蘇拉諾縣（Solano County）9月份均增加了300個就業崗位，而蘇諾瑪縣（Sonoma County）增加了100個，納巴縣（Napa County）則減少了200個。

經修訂的EDD估計數據顯示，繼7月增加6800個就業崗位、8月增加7200個就業崗位之後，灣區9月份出現了就業崗位減少的情況。

「以矽谷的標準來看，9月份的數據表現平平，這可能是因為人工智慧（AI）不會像我們之前經歷的創新浪潮那樣，成為就業崗位的主要創造者，」總部位於聖荷西（San Jose）的智庫「矽谷聯合創投公司」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）表示。「AI在創造就業崗位的同時，也在淘汰就業崗位。」

截至9月的12個月內，灣區新增就業崗位3萬5900個，該期間就業總數增長0.9%。舊金山-聖馬刁地區新增就業崗位1萬零200個，增幅為0.9%，而東灣地區則減少了200個崗位。南灣地區的表現優於所有其他地區，新增就業崗位2萬零900個，增幅達1.8%。

在同一年度內，加州新增就業崗位12萬9300個，增幅為0.7%。9月份全州失業率為5.1%，與8月份持平。

一些專家指出，儘管AI革命可能正在推動灣區經濟的蓬勃發展，但這未必會體現在實際就業市場上。

儘管存在不確定性，漢考克認為灣區長期前景依然樂觀。

「南灣和矽谷似乎確實比加州乃至灣區其他地區展現出更強的韌性，」漢考克表示，「如果情況屬實，這與歷史記錄相符：矽谷歷來都能引領本州乃至全國走出經濟低迷和衰退。」

精華 FAQ

  • 加州9月經季節調整後減少9300個工作崗位，舊金山灣區也減少1000個；灣區雖然整體下滑，但區內表現分化明顯，南灣相對亮眼。

  • 南灣9月新增1100個職位，雖較7月與8月放緩，但在灣區多數地區走弱之際仍維持正成長；截至9月的12個月內更增加20900個職位。

  • 漢考克認為AI可能不像過去創新浪潮那樣大量創造職位，而是同時帶來新增與淘汰；不過他仍看好南灣和矽谷長期韌性與領先優勢。

加州 矽谷 灣區

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