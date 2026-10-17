華人特殊兒童之友走過30年 從10個家庭到1500戶互助

華人特殊兒童之友（FCSN）16日舉行成立30周年籌款記者會，九位代表齊聚（後排左起：王彥邦、王一尹、喬立、黃志堅；前排左起：楊子彬、陳慧明、胡立民、葉愛卿、徐玲玲），宣布11月1日舉辦「展夢飛翔」籌款晚會，目標募款50萬元。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 華人特殊兒童之友FCSN成立30周年，從10個家庭成長為服務600多名人士的社區組織，並將舉辦50萬元籌款晚會以應對營運與資安挑戰。

華人特殊兒童之友（FCSN）16日舉行成立30周年籌款記者會，九位代表出席，宣布11月1日將在聖荷西 皇朝海鮮酒家舉行「展夢飛翔」籌款晚會，目標50萬元。從30年前十個特殊需求孩子的華人家庭起步，如今FCSN已有四個服務中心、200多名員工，服務600多名特殊需求人士，累計接觸約1500個家庭。

FCSN主席王一尹表示，30周年是重要里程碑，卻不是停下腳步的時刻。面對未來挑戰，組織將延續家長互助初衷，支持更多需要的家庭。

FCSN共同會長楊子彬（左）與會長暨共同創辦人陳慧明（右）出席30周年籌款記者會，分享組織發展歷程及特殊需求家庭面臨的挑戰。（記者王湘涵／攝影）

FCSN會長暨共同創辦人陳慧明原本是工程師，因兒子患有自閉症，生活重心轉向照顧孩子。當年兒子無法以言語表達需求，又有嚴重行為問題，讓她承受極大壓力，甚至一度絕望；直到遇見其他家長，才發現不必獨自面對。她感慨，30年來雖然辛苦，「當我看到孩子的成長，那些家庭知道有人和他們同行，對生命有希望、有力量，那就全都值得了。」

FCSN董事會共同主席喬立回憶，30年前幾個創辦家庭在他家中聚會的場景依舊清晰如昨。1999年，組織啟動「夢計畫」，並於2006年完成第一座服務中心，逐步實現家長們的理想。

陳慧明的丈夫王彥邦表示，FCSN最初完全由華人家庭組成，如今服務整個社區，不分族裔。他感謝員工與志工的奉獻，並透露陳慧明近期將獲聖安德烈斯區域中心（SARC）頒獎表揚，肯定她長年的付出。

FCSN募款主席胡立民在30周年籌款記者會上，回顧組織三個十年的發展歷程，並呼籲社區及企業支持特殊需求家庭。（記者王湘涵／攝影）

募款主席胡立民以「三個十年」回顧FCSN發展：首個十年建立家庭互助網絡，第二個十年發展專業服務中心，近十年持續擴充服務。他提及美國每31名8歲兒童中，約有一名被確認患有自閉症，凸顯服務需求。他強調，照顧特殊需求孩子不一定要每天愁眉苦臉，也能在彼此支持中找到陽光。

共同會長楊子彬指出，FCSN年度營運規模約1500萬元，但政府給付難以跟上灣區通膨及人事成本，員工招募與留任面臨挑戰。

FCSN目前面臨軟體維護、資訊安全、物價上漲及人力等支出。8月更遭網路攻擊，相關處理費用約50萬元，所幸沒有個資外洩。胡立民表示，即使AI快速發展，也無法取代人所提供的愛心與陪伴。

由FCSN學員製作的30周年紀念拼豆鑰匙圈，以「FCSN30」字樣呈現，展現學員的心意與手作成果。（記者王湘涵/攝影）

籌備小組協同主席黃志堅、葉愛卿表示，晚會將播放紀念影片、向創辦家庭致意，並贈送學員手作禮物；財務長徐玲玲指出，預計約50桌，已有超過40桌認購。胡立民表示，團隊及內部領導層已自掏腰包籌集10萬元作為配對基金，希望拋磚引玉，帶動社區與企業響應。