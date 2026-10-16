桑尼維爾平價住房開幕 供176套公寓

桑尼維爾平價住房項目開幕。（取材自聖塔克拉拉政府官網）

AI摘要 文章摘要整理： 桑尼維爾Ira D. Hall Square平價住房完工啟用，176套公寓結合支持性服務與交通導向規畫，協助低收入及曾無家可歸居民安居。

聖塔克拉拉縣政府與合作夥伴日前為桑尼維爾平價住房項目 Ira D. Hall Square 舉行開幕典禮。該項目共提供176套出租公寓，服務低收入 個人及家庭，其中包括曾經無家可歸、需要支持性住房服務的居民。

聖塔克拉拉縣為項目提供1120萬元資金，包括加州 「No Place Like Home」計畫的900萬元，以及 Measure A 平價住房債券 的200萬元。項目設有45套永久性支持住房、129套低收入出租公寓，以及兩套管理人員住房。

代表桑尼維爾所在第三選區的縣議會議長李洲曉（Otto Lee）表示，對入住居民而言，新居不僅提供住所，也讓他們獲得穩定的生活環境、融入社區，並更有保障地規劃未來。

Ira D. Hall Square距離勞倫斯Caltrain通勤鐵路站約100呎，是桑尼維爾「勞倫斯車站區域規畫」下首個建成的開發項目。該項目透過結合住宅與公共交通，期望減少汽車使用、溫室氣體排放及周邊交通擁堵。

項目獲得縣住房管理局提供的75個項目專屬住房補助名額，其中45戶居民入住前曾經無家可歸。這些補助有助居民獲得穩定住所。129套一般出租公寓中，有42套專供收入不超過當地區域收入中位數30%的極低收入個人及家庭申請，其中多數為兩至三臥室公寓。

項目設有社區活動室、戶外遊樂區、洗衣設施、花園及課後學習中心。住戶還可免費使用成人教育、英語課程、課後及暑期活動等服務，部分支持性住房居民亦可獲得個案管理協助。

住戶馬明塔( Jocelyn Tabula-Maminta) 去年與丈夫及年邁父母入住。她表示，新公寓價格可負擔，讓家人得以共同生活、互相照顧，也減輕生活上的壓力。

項目以 MidPen Housing 共同創辦人 Ira D. Hall 命名。除聖塔克拉拉縣外，項目資金來源還包括桑尼維爾市、縣住房管理局、加州住房金融局及美國銀行等機構。