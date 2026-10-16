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卡斯楚谷設市討論20日說明會 盼爭取2028年居民投票

記者王湘涵/卡斯楚谷報導
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設市倡議組織董事李默表示，希望透過20日的社區宣導及說明會，讓卡斯楚谷居民了解設...
設市倡議組織董事李默表示，希望透過20日的社區宣導及說明會，讓卡斯楚谷居民了解設市可能帶來的影響，並參與地方治理討論。（圖／受訪者提供）

AI摘要

文章摘要整理：

卡斯楚谷設市倡議持續推進，團隊將於10月20日舉辦說明會，向居民說明治理、財政與可能成本效益，並爭取2028年投票機會。

東灣卡斯楚谷是否轉型為獨立城市，長期以來在地方引發不同意見。當地設市倡議團隊正推動研究及社區宣導，希望爭取2028年讓居民投票決定是否設市。團隊將於10月20日下午5時，在卡斯楚谷圖書館舉辦說明會，討論地方治理、財政收支及設市可能帶來的影響。

設市倡議組織董事李默（Nimone Li-Hardisty）接受專訪表示，卡斯楚谷約有六萬人口，至今仍屬阿拉米達縣非建制地區，地方事務主要由縣政府管理。居民雖可透過卡斯楚谷市政諮詢委員會（MAC）反映意見，但最終決策權仍在縣政府。

李默指出，倡議者希望讓居民對道路建設、土地使用及商業發展擁有更大決策權。她舉例，當地部分道路缺乏人行道，商家申請營業或變更土地用途也可能面臨繁複程序。她認為，成立市政府有助於更直接回應地方需求。

根據倡議團隊公布的方案，卡斯楚谷擬採憲章城市（Charter City）制度，但保留「Town of Castro Valley」名稱。初步規畫設置市長、五名市議員、市經理及精簡行政團隊，警察、消防、供水及垃圾清運等服務則計畫繼續由現有機構提供，以減少行政規模。

設市是否增加居民稅負，也是討論焦點。李默表示，部分居民擔心設市後勢必加稅、興建市政廳及聘用大量行政人員，但她認為這是一種誤解，設市不代表一定要提高稅率或建立龐大行政體系。

李默以車輛牌照稅為例指出，相關稅收由州政府徵收，並透過地方財政制度分配，但卡斯楚谷因非獨立城市，無法以城市身分取得相關財源。她認為，居民難以掌握這些稅收有多少實際用於當地，也希望透過設市爭取更大的地方財政自主權。

倡議團隊過去約三年持續研究地方稅收及設市支出，李默坦言，卡斯楚谷以住宅及小型商家為主，缺乏大型產業稅收，但她認為設市後若能簡化商家開業及土地開發程序，有機會吸引更多商家進駐。至於現有財源能否支應新市政府運作，仍待進一步釐清，也是20日說明會的重要議題。

卡斯楚谷過去曾推動設市，但未能成功。此次倡議團隊希望透過說明會，讓居民進一步了解設市可能帶來的成本與效益，並有機會現場提問、表達疑慮。

設市目前尚在前期準備階段，仍須經過正式申請、財政研究及主管機關審查，也需要相當經費。2028年只是倡議團隊爭取的投票目標，日期尚未確定。

精華 FAQ

  • 目前仍在前期準備階段，倡議團隊已進行約3年研究與社區宣導，接下來還要完成正式申請、財政研究與主管機關審查，並需籌措相當經費。

  • 說明會將於10月20日下午5時在卡斯楚谷圖書館舉行，重點包括地方治理方式、財政收支狀況，以及設市後對居民、商家與公共服務可能帶來的影響。

  • 倡議者認為設市可讓居民對道路、人行道、土地使用與商業發展有更大決策權，也可能簡化開業與開發程序，進而吸引更多商家進駐，提升地方自主性。

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