擴大營運 亞馬遜東灣設自駕計程車工廠

Zoox以形狀方正、類似馬車造型的自動駕駛計程車而聞名。(取材自Zoox官網)

AI摘要 文章摘要整理： 亞馬遜旗下Zoox在海沃新增兩棟工業倉庫，擴大自駕計程車營運與製造據點，顯示其持續加碼加州自動駕駛車隊與先進製造布局。

儘管Zoox旗下之烤麵包機造型(toaster-shaped)自動駕駛計程車已在舊金山 街頭行駛，但這家隸屬於亞馬遜 的公司，正在東灣海沃建立重要據點。

舊金山紀事報報導，Zoox已在海沃市租下兩棟工業建築，其將促使其在現有自動駕駛計程車設施附近的營運面積，擴大一倍以上。

新租用的場地位於海沃西部工業走廊，緊鄰92號公路以北，地址在：25500 Clawiter Rd.。總面積超過35萬平方呎。這兩棟相鄰的倉庫，為PGIM所擁有，鄰近Zoox現有22萬平方呎工廠。代表業主的房地產公司「JLL」本周宣布這筆交易，但未透露租戶名稱。公開記錄顯示，海沃市府已向Zoox發放在倉庫運營的營業執照。

Zoox發言人告訴紀事報，隨著擴大專為自動駕駛設計的計程車車隊規模，建築設施將提供額外的空間，繼續致力在加州 開發自動駕駛計程車。不過，發言人拒絕透露具體用途。

海沃市首席經濟發展官阮保羅(音譯，Paul Nguyen)聲明表示，這筆交易展現這座東灣城市，是如何繼續吸引並加速現代製造業的發展。

Zoox以形狀方正、類似馬車造型的自動駕駛計程車而聞名，這些車輛目前在舊金山與拉斯維加斯搭載乘客。車內座椅採用對向配置，並且沒有設置方向盤或踏板。

Zoox先前已在海沃租用兩處場地：其中一處是地址位在：25810 Clawiter Rd.、面積22萬平方呎的生產設施，已於去年6月啟用。其每年具備組裝多達一萬輛自動駕駛計程車的能力。也租用位於25555 Clawiter Rd.、面積達3萬4000平方呎的物流與轉機設施。

Zoox公司總部位在佛斯特市，去年在當地擴大業務規模，新增約20萬平方呎的辦公室與研發空間。

阮保羅表示，海沃市的工業地產開發計畫仍活躍，人工智慧與機器人產業的先進製造企業，正推動市場需求，而這些企業所尋求的不僅僅是建築物本身，關鍵考量因素包括高功率電力供應、與供應鏈和勞動力市場的連接，以及產品進入市場的速度。