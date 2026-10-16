我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

擴大營運 亞馬遜東灣設自駕計程車工廠

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Zoox以形狀方正、類似馬車造型的自動駕駛計程車而聞名。(取材自Zoox官網)
Zoox以形狀方正、類似馬車造型的自動駕駛計程車而聞名。(取材自Zoox官網)

AI摘要

文章摘要整理：

亞馬遜旗下Zoox在海沃新增兩棟工業倉庫，擴大自駕計程車營運與製造據點，顯示其持續加碼加州自動駕駛車隊與先進製造布局。

儘管Zoox旗下之烤麵包機造型(toaster-shaped)自動駕駛計程車已在舊金山街頭行駛，但這家隸屬於亞馬遜的公司，正在東灣海沃建立重要據點。

舊金山紀事報報導，Zoox已在海沃市租下兩棟工業建築，其將促使其在現有自動駕駛計程車設施附近的營運面積，擴大一倍以上。

新租用的場地位於海沃西部工業走廊，緊鄰92號公路以北，地址在：25500 Clawiter Rd.。總面積超過35萬平方呎。這兩棟相鄰的倉庫，為PGIM所擁有，鄰近Zoox現有22萬平方呎工廠。代表業主的房地產公司「JLL」本周宣布這筆交易，但未透露租戶名稱。公開記錄顯示，海沃市府已向Zoox發放在倉庫運營的營業執照。

Zoox發言人告訴紀事報，隨著擴大專為自動駕駛設計的計程車車隊規模，建築設施將提供額外的空間，繼續致力在加州開發自動駕駛計程車。不過，發言人拒絕透露具體用途。

海沃市首席經濟發展官阮保羅(音譯，Paul Nguyen)聲明表示，這筆交易展現這座東灣城市，是如何繼續吸引並加速現代製造業的發展。

Zoox以形狀方正、類似馬車造型的自動駕駛計程車而聞名，這些車輛目前在舊金山與拉斯維加斯搭載乘客。車內座椅採用對向配置，並且沒有設置方向盤或踏板。

Zoox先前已在海沃租用兩處場地：其中一處是地址位在：25810 Clawiter Rd.、面積22萬平方呎的生產設施，已於去年6月啟用。其每年具備組裝多達一萬輛自動駕駛計程車的能力。也租用位於25555 Clawiter Rd.、面積達3萬4000平方呎的物流與轉機設施。

Zoox公司總部位在佛斯特市，去年在當地擴大業務規模，新增約20萬平方呎的辦公室與研發空間。

阮保羅表示，海沃市的工業地產開發計畫仍活躍，人工智慧與機器人產業的先進製造企業，正推動市場需求，而這些企業所尋求的不僅僅是建築物本身，關鍵考量因素包括高功率電力供應、與供應鏈和勞動力市場的連接，以及產品進入市場的速度。

精華 FAQ

  • Zoox新租下的兩棟工業建築位於海沃西部工業走廊，地址是25500 Clawiter Rd.，總面積超過35萬平方呎，且緊鄰其既有工廠，方便擴充營運。

  • 這筆交易將使Zoox在現有自動駕駛計程車設施附近的營運面積擴大一倍以上，並為擴大專為自駕設計的車隊規模提供額外空間。

  • 海沃市官員認為，Zoox擴張代表當地持續吸引現代製造業；AI與機器人相關企業帶動需求，關鍵不只在建物，還包括電力、供應鏈與勞動力條件。

亞馬遜 加州 舊金山

上一則

桑尼維爾平價住房開幕 供176套公寓

下一則

金山聯合學區取消抽籤入學 家長：若附近學校不好 怎麼辦

延伸閱讀

金山豪宅搶手 這間開價800萬賣1500萬 溢價87.5%今年次高

金山豪宅搶手 這間開價800萬賣1500萬 溢價87.5%今年次高
紐約市電動車充電點將增至700個 惹道路規畫疑慮

紐約市電動車充電點將增至700個 惹道路規畫疑慮
Nordstrom Rack重返舊金山 聯合廣場擬開5.1萬呎新店

Nordstrom Rack重返舊金山 聯合廣場擬開5.1萬呎新店
橙縣3筆公寓交易總額1億8750萬 可負擔宅與社區翻新成焦點

橙縣3筆公寓交易總額1億8750萬 可負擔宅與社區翻新成焦點
拿2.5億元卻管出命案和性侵 舊金山最大遊民機構將關閉

拿2.5億元卻管出命案和性侵 舊金山最大遊民機構將關閉

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子