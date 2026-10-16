我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

扮配送員敲門踩點 南灣民宅遭竊

記者王湘涵╱密爾比達報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名亞馬遜配送員手持包裹在住宅區送貨。圖為正常配送情形，與新聞事件無關。（記者王...
一名亞馬遜配送員手持包裹在住宅區送貨。圖為正常配送情形，與新聞事件無關。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

密爾比達一戶民宅疑遭假扮亞馬遜配送員先行踩點，約20分鐘後遭蒙面同夥闖入，偷走整個保險箱；手法與8月聖荷西案件相近。

不到一個月南灣再度出現疑似假扮亞馬遜Amazon）配送員先行踩點、隨後同夥闖入民宅的竊盜案。密爾比達一戶住宅本月16日遭竊，監視器拍下一名穿著類似亞馬遜配送制服的男子先到門口敲門，約20分鐘後兩名蒙面者闖入，不到10分鐘便搬走整個保險箱。犯案模式與8月發生在聖荷西的一起住宅竊案高度相似，不過警方目前並未表示兩案有所關聯。

根據KTVU及ABC7報導，密爾比達居民加藤（Donna Kato）案發時正在度假。當天下午約2時14分，住家監視器拍到一名男子手持已打開的紙箱走到門前，外觀看似一般亞馬遜配送人員。男子敲門後沒有立即離開，在無人應門後似乎傳送訊息，之後步行離去。

約20分鐘後，兩名戴著帽子、眼鏡及口罩的人從一輛汽車下車，由未上鎖的側門進入後院，再打破玻璃拉門闖進屋內。加藤表示，竊賊進屋後拔掉網路設備，使警報系統及Ring監視器失去連線，並在不到10分鐘內搜刮住宅，最後將臥室內的保險箱整個搬走。

保險箱內除了護照、出生證明等重要文件，還有鑽石、黃金首飾及家人留下的珠寶等，加藤估計財物價值超過7萬元。其中包括母親留給她的傳家珠寶，對她而言難以取代。

根據警方報告，車牌辨識系統曾在案發約兩小時前拍到涉案車輛進入密爾比達，並在竊案發生數分鐘後離開。加藤聘請的私家偵探辛奇（Marc Hinch）研判，涉案人員可能特地進入密爾比達尋找下手目標，但警方尚未對此說法作出確認。

這起案件與8月18日發生在聖荷西的住宅竊案手法相當接近。當時監視器同樣拍到一名穿著亞馬遜背心及帽子、手拿包裹的人先到住宅敲門，發現無人應門後還多次向屋內查看；不到一小時後，一輛白色休旅車抵達，三名蒙面者闖入住宅，帶走高價手提包及珠寶，其中一人仍穿著類似亞馬遜配送員的服裝。

案發後，聖荷西警方展開調查，亞馬遜當時也表示會確認監視器中的男子是否為公司配送人員。此次密爾比達案件與聖荷西案件相隔不到一個月，兩案都出現疑似配送人員先到住宅敲門、無人應門後不久再有人闖入的情況；截至目前，兩案都出現疑似配送人員先到住宅敲門、無人應門後不久再有人闖入的犯案手法。

精華 FAQ

  • 監視器拍到一名疑似假扮亞馬遜配送員的男子先到門口敲門踩點，約20分鐘後，兩名蒙面者再從側門進入，打破玻璃拉門闖進屋內行竊。

  • 竊賊拔掉網路設備使警報與Ring監視器失聯，隨後不到10分鐘搬走臥室保險箱。箱內有護照、出生證明、鑽石、黃金首飾與傳家珠寶，損失估逾7萬元。

  • 兩案都出現疑似配送員先到住宅敲門、無人應門後不久便有蒙面共犯闖入的模式，且都鎖定珠寶等高價財物；警方目前尚未證實兩案是否相關。

Amazon 亞馬遜 密爾比達

上一則

桑尼維爾平價住房開幕 供176套公寓

下一則

金山聯合學區取消抽籤入學 家長：若附近學校不好 怎麼辦

延伸閱讀

3匪凌晨持槍入室搶劫 毆打屋主盜珠寶

3匪凌晨持槍入室搶劫 毆打屋主盜珠寶
取名習近平犯「大不敬」 南韓中餐館遭破壞

取名習近平犯「大不敬」 南韓中餐館遭破壞
歹徒夜闖華人區豪宅 保安開槍卻被拘留

歹徒夜闖華人區豪宅 保安開槍卻被拘留
盜刷亞馬遜帳戶 華男將蘋果產品重新包裝轉寄香港

盜刷亞馬遜帳戶 華男將蘋果產品重新包裝轉寄香港
2男冒充聖荷西快遞員 持槍入室盜竊被逮

2男冒充聖荷西快遞員 持槍入室盜竊被逮

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷華女瘋找AI金龜婿 1500元婚介費只換3次約會

2026-10-14 13:54
全美房價最貴的灣區阿賽頓成為美國首個房價中位數突破1000萬元大關的城鎮。（取自房地產網站）

全美最貴小鎮阿賽頓 房價中位數首破1千萬元

2026-10-15 14:19
婚介業者指出，AI工程師成為擇偶首選，OpenAI及Anthropic員工尤其受到青睞。(路透)

矽谷掀婚戀「淘金熱」 AI工程師成華人女性擇偶首選

2026-10-13 17:27
聖誕樹造型玻璃杯引發討論。（星巴克官網）

星巴克11月推出聖誕限定商品　聖誕樹冷飲杯引發討論

2026-10-12 16:55

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子