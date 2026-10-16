加州科學院22日辦亡靈節 紀念白化短吻鱷Claude
加州科學院22日晚將以亡靈節NightLife活動紀念白化短吻鱷Claude，結合雕塑、供壇、舞蹈與市集，邀民眾追思親友並體驗墨西哥文化。
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加州科學院22日晚將以亡靈節NightLife活動紀念白化短吻鱷Claude，結合雕塑、供壇、舞蹈與市集，邀民眾追思親友並體驗墨西哥文化。
加州科學院（Cal Academy）將於22日晚6時舉辦亡靈節主題NightLife活動，以藝術、音樂與傳統舞蹈紀念已故白化短吻鱷Claude，並邀請公眾共同追憶逝去的親友。活動僅限21歲及以上人士參加。
Claude是深受舊金山人喜愛的一隻白化美洲短吻鱷，1995年出生於路易斯安那州，2008年入住加州科學院。牠因白化症而擁有罕見的雪白外表，成為館內的明星動物與非正式吉祥物。Claude於2025年12月離世，享年30歲。
本次活動由科學院攜手CarnavalSF及館內拉丁裔員工團體舉辦，呈現墨西哥米卻肯地區的文化傳統。開場時，博物館正門將舉行傳統阿茲特克祝福儀式，為夜晚揭幕。
加州科學院公關主任琵琪（Jeanette Peach）對本報表示，當晚焦點是藝術家Carolina Argote為Claude創作的雕塑。這件以墨西哥奇幻動物藝術為靈感的作品，將為人們寄託對Claude的思念。現場還設有社區紀念供壇，讓來賓向Claude及已故親友致意。
公眾還可逛拉丁裔商販市集，體驗骷髏臉部彩繪、製作「神聖之心」紀念手工藝品，或參加墨西哥傳統圖卡遊戲lotería。現場另設拍照亭，並安排舊金山業餘天文學家協會在生態屋頂帶領觀星。
活動訂於22日晚6時登場，屬於NightLife主題活動，並限定21歲以上民眾參加。主辦方希望在夜間以文化與藝術形式，讓大眾共同參與紀念與追思。 活動是為紀念已故白化美洲短吻鱷Claude。牠1995年出生於路易斯安那州，2008年入住加州科學院，因雪白外表成為館內明星動物與非正式吉祥物。 現場將有阿茲特克祝福儀式、Carolina Argote為Claude創作的雕塑、社區紀念供壇，以及市集、彩繪、手作和lotería等活動，讓民眾以亡靈節傳統追思親友。
精華 FAQ
活動訂於22日晚6時登場，屬於NightLife主題活動，並限定21歲以上民眾參加。主辦方希望在夜間以文化與藝術形式，讓大眾共同參與紀念與追思。
活動是為紀念已故白化美洲短吻鱷Claude。牠1995年出生於路易斯安那州，2008年入住加州科學院，因雪白外表成為館內明星動物與非正式吉祥物。
現場將有阿茲特克祝福儀式、Carolina Argote為Claude創作的雕塑、社區紀念供壇，以及市集、彩繪、手作和lotería等活動，讓民眾以亡靈節傳統追思親友。
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