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馬連縣酒店糞水流入養殖區 20萬生蠔回收 蠔商暫停採收

記者王子涵／綜合報導
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灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

馬連縣Olema House汙水外洩流入托馬利斯灣後，州衛生單位關閉貝類區，Hog Island為審慎起見撤回約20萬顆生蠔並暫停採收。

馬連縣一家豪華酒店發生汙水外洩，汙水流入通往托馬利斯灣（Tomales Bay）的溪流，恰好是灣區重要的貝類養殖區。加州公共衛生廳近日暫時關閉該區域。處於該區域的灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司（Hog Island Oyster Co.）宣布，暫停在該灣採收貝類，並基於審慎考量，自願撤回約20萬顆生蠔。

媒體SFGATE報導，外洩事件發生於9日，地點為Olema鎮豪華酒店Olema House。馬連縣相關部門表示，化糞系統洩漏的汙水經排水管流入附近的Olema Creek，該溪流最終匯入托馬利斯灣。

縣府環境衛生部門接獲通報後，已於當天封堵漏點。加州公共衛生廳隨後於12日關閉托馬利斯灣所有貝類養殖區及貝類暫養設施取水口。縣府表示，截至14日，尚未接獲人員或野生動物受到不良影響的通報，將持續採樣，確認汙水消散及細菌濃度恢復安全水平。

Hog Island在14日聲明中表示，其養殖區距離事故地點約15哩，公司認為事件未對該處構成食品安全威脅，目前也沒有相關患病通報。不過，公司仍出於謹慎，自願撤回9月14日至10月12日期間在托馬利斯灣採收、已供應市場的貝類。

公司科學與政策主管弗利納（Gary Fleener）向SFGATE表示，這段期間撤回的產品涉及約20萬顆生蠔。養殖場須等待檢測結果及州公共衛生局許可，才能恢復採收。他估計，恢復時間可能落在下周至本月底之間。

縣府環境衛生部門副主管皮里（Greg Pirie）表示，當局正與業主及承包商協調修復化糞系統，工程完成前，該系統不會恢復運作。

灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

Olema House總經理凱亞佐（Frank Caiazzo）則向SFGATE表示，事件由雨水排水管破裂引起，縣府人員已返回現場檢測酒店附近水質。他稱酒店營運未受影響，正與環境衛生部門密切合作。

Hog Island的托馬利斯灣養殖場供應旗下多家灣區餐廳，包括Marshall的Tony's Seafood。暫停採收期間，餐廳將改供公司洪堡灣養殖場出產的Highwater生蠔，以及合作養殖場的貝類。

Marshall另一家餐廳Nick's Cove也採取預防措施。總經理中嶺（Wade Nakamine）表示，在州公共衛生局批准當地業者恢復採收前，餐廳不會供應托馬利斯灣生蠔，期間將改用太平洋西北地區的產品。

灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）
灣區知名生蠔業者野豬島生蠔公司。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 事件發生在馬連縣Olema鎮的Olema House，起因是化糞系統或排水管破裂。汙水經Olema Creek流出，最後匯入托馬利斯灣，影響附近貝類養殖環境。

  • 縣府接報後立即封堵漏點，加州公共衛生廳於12日暫時關閉托馬利斯灣所有貝類養殖區及暫養設施取水口，並持續採樣，確認細菌濃度回到安全水平前不會解封。

  • Hog Island表示其養殖區距事故地點約15哩，雖認為未構成食品安全威脅，仍基於謹慎自願撤回約20萬顆生蠔，涵蓋9月14日至10月12日採收產品，待檢測與州衛生許可後才可恢復。

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