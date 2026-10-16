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撤出3年後 Nordstrom Rack重返金山 聯合廣場擬開新店

記者王子涵／綜合報導
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市長羅偉歡迎Nordstrom再次投資舊金山，並期待新店開幕。（取自羅偉社交平台...
市長羅偉歡迎Nordstrom再次投資舊金山，並期待新店開幕。（取自羅偉社交平台）

AI摘要

文章摘要整理：

撤出3年後，Nordstrom Rack將重返舊金山聯合廣場開設新店，帶動市中心零售復甦；但大型商場空置與整體回暖不均，仍是當地面臨的挑戰。

撤出舊金山市中心三年後，折扣百貨Nordstrom Rack宣布回歸，計畫在聯合廣場商圈開設面積約5萬1000平方呎的新店，預定明年秋季開幕。繼優衣庫等品牌回流後，這項投資為市中心零售業復甦再添動能，但區內大型商場空置等問題仍待解決。

據舊金山紀事報報導，Nordstrom旗下的Nordstrom Rack於15日證實，新店將進駐Stockton街2號。該處自Forever 21於2019年撤出後，大部分時間處於空置狀態，期間曾短暫由糖果店進駐。

市長羅偉（Daniel Lurie）在聲明中表示，市府正透過改善街道安全與清潔、吸引民眾重返市中心及簡化行政程序，為企業創造經營條件。他歡迎Nordstrom再次投資舊金山，並期待新店開幕。

近期聯合廣場商圈接連迎來品牌進駐及擴張。優衣庫上周重返市中心，精品轉售平台The RealReal及電信業者AT&T也在撤出後回歸。任天堂與潮玩品牌泡泡瑪特則在附近開設新店。Zara計畫將長年位於Post街250號的門市，遷至一個街區外、Post街400號的更大型旗艦店。

高端零售業亦持續布局。寶格麗去年在都板街開設精品店，百達翡麗與百年靈等鐘表品牌也已在聯合廣場設店，反映部分業者對商圈前景仍具信心。

不過，市中心復甦步調並不一致。已關閉的San Francisco Centre購物中心仍是區內主要空置物業之一；Nordstrom百貨2023年撤離後，該商場衰退加速。聯合廣場另一家長年主力商戶梅西百貨，雖然目前仍營業，物業未來用途也尚未確定，梅西正與開發商TMG Partners探索後續方案。

Nordstrom Rack新址所在的四層樓建築，由Strada Investment Group推動改造。公開紀錄顯示，當局今年稍早已核發許可，准許在建築上方增建三層辦公空間，並更換面向市場街與Stockton街的外牆，工程估值約6000萬美元。

至於Nordstrom Rack原本位於第五街與市場街交界、市場街901號的店址，業主Hudson Pacific Properties已提出改建計畫，擬將樓上空間轉為136戶住宅，地面層則保留零售用途。

精華 FAQ

  • Nordstrom Rack將進駐聯合廣場商圈的Stockton街2號，規畫開設約5萬1000平方呎的新店，預定明年秋季開幕，象徵品牌在撤出3年後正式回到市中心。

  • 因為近期已有優衣庫、The RealReal、AT&T等品牌回流，任天堂與泡泡瑪特也在附近開新店，顯示商家對聯合廣場的客流與前景重新建立信心。

  • 雖然有品牌回流，但San Francisco Centre仍大量空置，Nordstrom百貨撤離後更加速衰退；梅西百貨未來用途也未定，顯示整體復甦仍不一致。

Nordstrom 舊金山 羅偉

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