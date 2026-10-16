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金山聯合學區取消抽籤入學 家長：若附近學校不好 怎麼辦

編譯組／綜合報導
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舊金山聯合學區取消抽籤入學制，教委會投票通過，將新制定基於社區的學生分配制度方案...
舊金山聯合學區取消抽籤入學制，教委會投票通過，將新制定基於社區的學生分配制度方案。(取自San Francisco Unified School District臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山教育委員會通過取消抽籤入學，改採社區分配制，引發家長對鄰近學校品質不均的疑慮，但仍保留特色課程申請選項。

舊金山教育官員明白，無論選擇哪一種學生分配系統，都無法讓所有人滿意。舊金山教育委員會13日深夜投票通過、新制定基於社區的學生分配制度方案後，家長們抱怨聲浪遠超預期，許多家長對教委會無視他們意見的決定，表示強烈不滿。

這項意義重大的決定，代表終於廢除沿用數十年、飽受批評的抽籤入學制度，但社區分配制度的現實，也逐漸顯現，許多家庭開始質疑，若家附近社區學校不夠好，該怎麼辦。

新方案將把小學生分配到他們居住地附近的學校，但允許家長申請其他提供特殊課程的學校，例如語言沉浸課程、雙語教育、特殊教育以及涵蓋幼稚園至八年級的課程。

舊金山紀事報報導，「舊金山家長聯盟」(SF Parents Coalition)執行主任Rebecca Kee表示，許多家庭向學區反映，他們對部分社區的學校品質感到擔憂，尤其是位於舊金山東南地區，當地學校經常表現不佳。家長最關心的是閱讀與數學方面的教學品質。

於此同時，住在心儀學校或熱門學校附近的家庭，則少有異議，因為新系統為他們提供理想選擇：一所離家近的優質學校。

然而，學區官員指出，選擇權仍然是新系統的重要組成部分，目前全區超過40%小學被指定為特殊計畫。而且，根據家庭希望孩子參加的計畫類型，未來還可以增加更多學生位置。

不過，由於新招生流程細節尚未公布，社區仍充滿焦慮及未知氛圍。

學區官員表示，目前，許多學生為了上學而必須穿過整個城市，因為那些主要居住在弱勢社區的家長，傾向於將孩子送到考試成績更高或更安全、資源更豐富、支持強度更大的學校。因此，有些學校僅有幾十個位置、卻收到數百份申請，有些學校卻甚至連幼稚園教室都填不滿。

換句話說，目前分配制度加劇學校之間的差距，導致一些學校師資與經費不穩定，因為太多來自同一社區的學生，選擇其他學校。

學區將在未來幾個月內，確認學校分配新系統細節，期間將進行社群回饋，並於明年4月進行最終教委會投票。新學生分配系統預計將於2028年秋季入學時啟用。學校關閉與合併，預計將於2029-2030學年結束前完成。

若家庭不想讓孩子就讀所屬學區的學校，該怎麼辦？根據目前方案，這些家庭仍可申請學區內各類學校，包括設有語言沉浸計畫及其他特色課程的學校。

精華 FAQ

  • 教育委員會已投票通過，廢除沿用數十年的抽籤入學，改為以居住地附近學校為主的社區分配制度，預計2028年秋季入學時啟用。

  • 許多家長擔心住家附近學校品質不足，尤其東南地區學校長期表現較弱，若只能就近入學，孩子可能無法進入教學品質更好或更安全的學校。

  • 家長仍可申請學區內的特殊計畫學校，例如語言沉浸、雙語教育、特殊教育，以及涵蓋幼稚園至8年級的學校，學區也可能再增加名額。

投票 學區 舊金山

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