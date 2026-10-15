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矽谷選舉論壇17日登場 4市長參加

記者王湘涵╱綜合報導
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「矽谷選舉論壇」將於17日晚間在密爾比達舉行，邀請灣區四市市長及多位地方民選官員...
「矽谷選舉論壇」將於17日晚間在密爾比達舉行，邀請灣區四市市長及多位地方民選官員、候選人與選民交流，討論地方公共政策及選舉議題。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

矽谷選舉論壇將於17日在密爾比達登場，邀請4市市長及多位官員候選人，與選民討論公共安全、教育、地方發展和各項提案。

期中選舉將於11月3日舉行，距離投票日不到三周，灣區地方選情及公共政策皆備受關注。「矽谷選舉論壇」訂於17日晚間6時30分在密爾比達舉行，邀請聖荷西、佛利蒙、都布林及密爾比達等四市市長，以及多位地方民選官員與候選人參與，將與選民面對面討論公共安全、教育、地方發展及選舉提案等議題，目前活動約有150人報名參加。

這場論壇由矽谷華人協會（SVCA）、Garry's List等團體共同籌辦，並獲VotersAI及華益社（CBC）支持。受邀的四位市長分別為聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）、佛利蒙市長薩爾萬（Raj Salwan）、都布林市長胡欣（Sherry Hu）及密爾比達市長蒙塔諾（Carmen Montano）。密爾比達前市長艾和諧（Jose Esteves）也受邀參與。

論壇由屋崙華埠商會基金會主席陳錫澎（Carl Chan）主持。

除了聯邦及州級選舉，灣區各城市的地方選舉同樣與居民生活密切相關，市議會及教育委員會的決策，涉及社區治安、學校資源、住宅開發及地方財政等問題。此次論壇將不同城市的民選官員與候選人聚集在同一場合，讓選民有機會了解各地政策方向，也能針對關切的議題直接提問。除了候選人的施政主張，論壇也將討論選票上的各項提案，讓民眾進一步了解不同政策選擇可能帶來的影響。

除了選前政策交流，論壇將討論選舉結束後，居民如何繼續參與地方公共事務，與民選官員保持溝通。主辦方希望藉由面對面交流，讓選民不只透過選票表達意見，後續也能持續關注地方政策的制定與執行。

精華 FAQ

  • 論壇訂於17日晚間6時30分在密爾比達舉行，預計有聖荷西、佛利蒙、都布林及密爾比達4市市長，另有多位地方民選官員與候選人出席。

  • 論壇由矽谷華人協會、Garry's List等團體共同籌辦，並獲VotersAI及華益社支持；活動則由屋崙華埠商會基金會主席陳錫澎主持。

  • 論壇將聚焦公共安全、教育、地方發展與選舉提案，也會談到選後如何持續參與地方公共事務，並與民選官員保持溝通，強調選民不能只在投票時表態。

矽谷 聖荷西 灣區

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