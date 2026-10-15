OlynsAI智慧回收機遭關機撤除 主婦抱怨回收難 喪失環保意義

灣區的Olyns被全面關閉，手機APP 內的回收地圖也一夕之間全部清空，現在只剩下中加、南加少數幾個捐贈回收物的站點。（翻攝自Olyns APP）

AI摘要 文章摘要整理： 加州Olyns智慧回收機因認證被取消而停運，灣區多處機台全數撤除，引發民眾抱怨回收變麻煩，並促使業者與消費者聯手推動修法。

AI視覺辨識聞名的加州 「Olyns全自動智慧回收機（Olyns Cubes）」，因遭到州政府環保局取消資格認證，今年 8月起全面停止加州的回收與CRV（加州押瓶費）退款服務。數十個灣區 設在Safeway、Lucky等超市門口的綠色機台也被全數關機撤除，引起居民在網路上抱怨。

有華裔 主婦表示，政府不讓民眾方便回收空罐，致使很多人懶得再費力回收、直接丟掉，完全喪失環保意義，政府也等於變相跟居民要錢，毫無幫助。

華裔主婦苗太太表示，每次購買瓶瓶罐罐飲品時，都會被店家多收取一筆CRV，每個瓶子至少0.1元，買一箱飲料往往多了2、3元，尤其是養樂多罐和水瓶，相較於飲料本身的價值，空瓶費顯得特別貴。她說，每次為了回收，喝完飲料後還得用水沖洗，並累積到一定的量再拿去回收站秤重，耗時且製造家中髒亂，有時懶惰就全部直接丟掉了。

苗太太說，自從兩年前灣區出現了Olyns全自動智慧回收機後，只要累積一些空瓶，去超市時順手回收就能把退費最終轉到Paypal等帳戶使用，相當方便，且Olyns是一個一個空瓶計算，也不會有秤重過程的麻煩。

她說，誰知道8月收集好一袋空罐，要拿去回收時才發現Olyns全部都不能用了。上網查了才發現，灣區的Olyns被全面關閉，手機App內的回收地圖也一夕之間全部清空，超級傻眼。

Olyns官網指出，全面停運主要是加州自1986年制定的資源回收法規過於僵化，未能與時俱進。州政府對於「逆向自動販賣機（RVM）」設有極其嚴格的「便利分區」及「容器全量接收」規定，最後被環保局「取消認證」；加上加州給回收站的「處理費補貼」（Handling Fee）長年未隨通膨與基本工資調整，沉重的營運成本讓Olyns先暫停營運。

社群網站Reddit也有大量的抱怨文，有網友指出，以後打算直接把瓶瓶罐罐丟掉了，不想再為了解鎖幾塊錢，累積大量的回收物在家裡。也有網友抱怨州政府的官僚化，認為加州政府「收錢很快、退費卻很難」，簡直就是讓人把錢丟到水裡，等於這些飲料都是變相漲價。

根據統計，加州目前因回收不便，未被領取的CRV費用累積高達8.2億美元。Olyns官網指出，針對這次暫停營運，Olyns正聯手消費者向加州立法機構發起倡議，推動修正參議會第955號法案（Senate Bill 955），Olyns也在官網呼籲民眾積極聯繫當地議員，期盼透過法規修訂，讓智慧回收機有機會可重回加州市場。

兩年前灣區出現了Olyns全自動智慧回收機後，只要累積一些空瓶去超市時就能順手回收，相當方便。（記者江碩涵／攝影）

AI視覺辨識聞名的加州「Olyns 全自動智慧回收機」，遭到州政府環保局取消資格認證，今年 8 月起全面停止加州的回收與 CRV退款服務。（翻攝自Olyns官網）