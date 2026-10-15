歌劇魅影40周年登聖荷西 昔日女主角回歸 近滿場觀眾喝采

麗莎．佛羅曼（右）過去曾長期飾演「歌劇魅影」女主角克莉絲汀，如今在新版北美巡演中改以吉里夫人一角回歸舞台。（楊智超提供）

AI摘要 文章摘要整理： 經典音樂劇《歌劇魅影》北美巡演登上聖荷西，現場近滿座且反應熱烈，昔日女主角麗莎佛羅曼以新角色回歸，延續40年舞台魅力。

經典音樂劇「歌劇魅影」（The Phantom of the Opera）迎來倫敦首演40周年，北美巡演本月來到南灣，於聖荷西 表演藝術中心演出至18日。13日晚間演出吸引大批觀眾入場，根據現場目測，賣座約九成五。謝幕時，部分觀眾起立鼓掌，散場後仍有不少人在劇院外排隊等候演員簽名，展現經典音樂劇的高人氣。

「歌劇魅影」由英國作曲家韋伯（Andrew Lloyd Webber）創作，1986年在倫敦首演，以神祕面具、華麗舞台，以及魅影與年輕女歌手克莉絲汀之間的情感糾葛聞名，經典歌曲包括「The Music of the Night」、「All I Ask of You」等。

這齣音樂劇與灣區 也有深厚淵源。1993年12月至1999年1月，「歌劇魅影」曾在舊金山柯倫劇院長期駐演，累計演出2126場，吸引約315萬觀眾，票房達1億6000萬元。多年後經典再度登上灣區舞台，也喚起觀眾回憶。

此次巡演延續「歌劇魅影」標誌性的舞台美學，從華麗水晶吊燈到神祕的地下湖場景，搭配精緻服裝、燈光及現場音樂，重現作品的戲劇張力。劇院大廳的紀念商品攤位，也吸引觀眾駐足選購。

資深戲迷楊智超表示，自己已觀賞「歌劇魅影」超過371場，雖然熟悉故事情節及歌曲，但每次欣賞仍有不同驚喜，巡演會因應不同劇院的舞台條件調整設計，每次都有令人驚艷之處，也帶來不一樣的感動。

此次演出另一亮點，是資深演員麗莎佛羅曼（Lisa Vroman）的回歸。她過去曾長期飾演女主角克莉絲汀，演出足跡包括舊金山、百老匯及洛杉磯舞台。2025年11月起，她加入新版北美巡演，改以吉里夫人（Madame Giry）一角重返「歌劇魅影」，從昔日女主角轉而飾演指導年輕舞者的資深人物，角色轉換也呼應經典作品的世代傳承。

佛羅曼在13日晚間演出結束後交流時表示，自己很喜歡台灣，過去也曾赴台演出，對台灣美食印象深刻。當晚，楊智超代表將金山灣區僑教中心主任王偉讚準備的台灣黑熊抱枕贈予佛羅曼，她收到禮物後十分開心，並合影留念。

從昔日克莉絲汀到如今的吉里夫人，佛羅曼以不同角色延續與「歌劇魅影」的緣分。演員的世代傳承與觀眾的熱情，也見證這齣經典音樂劇跨越40年的舞台魅力。

經典音樂劇「歌劇魅影」迎來倫敦首演40周年，北美巡演來到聖荷西。13日晚間演出吸引大批觀眾入場。（楊智超提供）

「歌劇魅影」13日晚間在聖荷西表演藝術中心演出，觀眾席接近滿座。舞台上華麗的水晶吊燈，展現經典音樂劇的經典視覺魅力。（楊智超提供）

曾觀賞「歌劇魅影」上百場的資深戲迷楊智超（左），代表致贈由金山灣區僑教中心主任王偉讚準備的台灣黑熊抱枕，演員麗莎．佛羅曼（Lisa Vroman）（右）開心收下並合影留念。（楊智超提供）

「歌劇魅影」40周年北美巡演來到南灣，10月7日至18日在聖荷西表演藝術中心演出。（記者王湘涵╱攝影）

「歌劇魅影」13日晚間在聖荷西演出結束後，仍有不少觀眾聚集劇院外，排隊等候演員現身簽名，展現經典音樂劇的吸引力。（記者王湘涵╱攝影）

麗莎．佛羅曼在此次北美巡演中，改以吉里夫人一角登台，呈現不同階段的角色轉換。（楊智超提供）

演員麗莎．佛羅曼與金山灣區僑教中心主任王偉讚致贈的台灣黑熊抱枕合影。（楊智超提供）