公立教育圓「美國夢」 林建宏參選學區委員

林建宏競選佛利蒙高中學區委員。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 林建宏以自身公立教育經歷投入FUHSD學區委員選舉，主打監督決策、守住課程品質、提高透明度，並回應AI時代的教育需求。

「五歲隨父母來到美國時，我一句英語也不會說，但心中充滿希望。」佛利蒙聯合高中學區 （FUHSD）第三選區學區委員候選人林建宏（Jason Lin）接受本報採訪時說，美國公立教育讓他從公立小學一路升學至洛杉磯 加大，並以第一名的成績擔任畢業生代表發言人。如今，他希望透過參選，守護社區的公立教育。

擁有科技企業創業經驗、並在柏克萊加大 哈斯商學院擔任客座講師的林建宏表示，自己是本次選舉的挑戰者。他認為，學區委員應代表民意、監督行政決策，而非成為「橡皮圖章」，家長的意見不應被忽視。

林建宏指出，學區由全區統選改為分區選舉後，部分華裔和印度裔家庭擔憂，未來若桑尼維爾北部新高中成立，在預算有限的情況下，南部的高中可能面臨資源競爭。他承諾，若當選，將致力確保選區內五所高中持續開放。

針對入學人數下降及預算壓力，林建宏認為，FUHSD近九成資金來自地方房產稅，學生人數減少不代表收入必然同步下降，關鍵在於資源如何分配。他表示，學區上一年度有近400萬元財政盈餘，卻在加薪的同時削減日語、AP等課程，可能削弱學校吸引力。

林建宏提出三項措施：運用盈餘保障AP及特色課程；深入調查學生轉學原因，公開家長的真實意見；並在重大決策投票前發布一頁式簡報，說明政策利弊及衡量指標，提高財務與決策透明度。

面對人工智慧帶來的教育挑戰，林建宏強調，AI應是工具，而非取代學生思考的主導者。學生應先以紙筆獨立完成作業，再運用AI改善成果。他也主張與矽谷科技企業合作，為高中生提供實習及實作機會，培養負責任地運用AI的能力。

林建宏表示，自己的孩子兩年後也將進入蒙他維斯塔高中(Monta Vista High School) ，參選不只是教育理想，更是父親對下一代的責任。他希望以企業管理經驗推動透明決策、保障課程品質，讓家長擁有更多發言權，守護學區的學術卓越與教育公平。