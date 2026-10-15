聖荷西女童延誤8小時送醫哮喘亡 父母遭控重罪

聖荷西一名8歲女童哮喘發作後，父母被指延誤約八小時才尋求醫療協助，女童最終死亡。父母被指控重罪。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西8歲女童在惡劣居住環境中哮喘發作後延誤就醫身亡，父母遭控重罪疏忽照護，同住舅舅也因猥褻兒童被起訴。

聖荷西 一名八歲女童據稱長期生活在蟑螂滋生、霉菌及寵物 排泄物遍布的住宅中，哮喘發作後，父母被指延誤約八小時才尋求醫療協助，女童最終死亡。聖塔克拉拉縣檢察官辦公室周二宣布，女童父母因涉嫌重罪疏忽照護遭到起訴；同住的女童舅舅則被控猥褻另一名兒童。

舊金山 紀事報報導，32歲的被告漢森（Gabrielle Hanson）與39歲的被告倫道夫（Jacob Randolph），在女兒奧羅拉（Aurora）因哮喘發作、陷入「嚴重醫療危急狀態」後，等待約八小時才尋求醫療協助。奧羅拉是家中七名兒童之一，當時住宅內據稱遍布蟑螂、霉菌、寵物排泄物及垃圾。

根據檢方說法，聖荷西警方於5月13日接獲醫療緊急事件通報後，前往位於 Lancelot Lane 的住宅。奧羅拉於5月17日死亡，當時距警方到場已四天。縣法醫辦公室認定，女童死因是腦部缺氧，醫療疏忽是導致死亡的重要因素，並將案件判定為他殺。

警方在住宅內發現，女童的哮喘醫療設備未獲妥善維護。檢方指出，偵查人員找到一個內有蟑螂的呼吸面罩，以及一個骯髒的吸入器儲霧器，其原本用來防止藥物外漏的橡膠密封件也已缺失。

檢方表示，縣府社會服務人員自2019年起便記錄這些兒童的居住環境惡劣，蟑螂大量滋生，甚至影響日常用品、床上用品及醫療設備。2025年2月，奧羅拉曾因另一次哮喘發作被送往急診。當時醫護人員發現她身上有貓尿味，外表「明顯體重過輕且面色蒼白」，並表示自己很餓。女童還說：「蟲子會爬到我身上。」

女童死亡後，家中其餘六名兒童年齡從兩個月大至17歲，均由縣府兒童與家庭服務部門帶離並安置於保護照護中。

此外，44歲的喬納森（Jonathan Hanson）是漢森的兄弟，當時也住在該住宅。他被控猥褻家中另一名兒童，受害者在遭猥褻時年齡介於11至15歲。檢方指控，漢森知道弟弟猥褻該名兒童，卻沒有採取行動阻止。

三名被告周二出庭應訊。檢方表示，漢森與倫道夫獲准在監督下自行具結釋放；喬納森則仍被羈押，不得保釋。三人預定於11月20日在聖荷西司法大樓出席答辯聽證。