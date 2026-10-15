在黃石公園走失月餘 小狗被找到了

在黃石公園走失一個多月的加州小狗Luna終於重回主人懷抱。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 在黃石國家公園走失超過1個月的10歲傑克羅素犬Luna，靠志工設置帶有主人氣味的陷阱成功尋回，並與主人平安團聚。

Luna是傑克羅素犬(Jack Russell terrier)。先前在黃石國家公園度假期間，牠從家人的度假小屋跑出去，隨後在野外躲避搜尋長達超過一個月。隨著冬季臨近，民眾對它能否存活愈來愈擔憂，但這起驚險的走失事件，最終在14日迎來圓滿結局：Luna被找回並與主人團聚。

美聯社報導，這隻十歲的白色小狗，長著尖耳朵、戴著灰色項圈。在這片棲息灰熊、狼及其他掠食動物的廣大公園裡，曾多次被目擊穿過路口與員工宿舍區，甚至透過自動門進入旅館大廳。

負責這次救援行動的義工暨Luna住在加州 的主人發言人布歇(Katie Boucher) 表示，她與其中一位主人在捕獲陷阱中發現這隻狗。他們在陷阱裡放置帶有這家人氣味的誘餌，是主人的T恤和枕頭套上剪下的布料。找到愛犬後，他們帶牠去看獸醫。在檢查過程，主人一直抱著牠。

布歇透露，Luna體重偏輕，但這在預料之中。精神狀態很好，也很機警。

走失當天，這家人外出遊覽公園，將狗留在掛有「請勿打擾」牌子的度假小屋內。他們推測，可能是一名客房服務人員無意間打開門，導致狗兒跑出去。

黃石國家公園是美國首個國家公園，佔地約3500平方哩，橫跨懷俄明州 、蒙大拿州和愛達荷州的部分地區。

布歇指出，Luna的主人曾四處尋找這隻混有吉娃娃血統的狗，但被告知很可能已經死亡，或許已被郊狼獵殺。離開黃石公園 幾天後，Luna的主人得知有人看到牠，於是聯絡位在公園以北蒙大拿州Norris的「Norris諾里斯方舟訓練與救援中心」負責人布歇。

布歇表示，當地人和遊客呼喚Luna的名字或追趕牠，會觸發動物的戰鬥或逃跑本能，導致牠跑向公園更深地區。義工們利用帶有主人氣味的物品設置活體誘捕籠來引誘Luna，同時避免使用可能招來熊或其他野生動物的食物。

這場搜尋行動凝聚當地人和遊客的力量。一名當地居民賈斯庫拉(Marie Jaskula)經營著公園內雜貨店，她在公園的每個入口處都張貼告示，呼籲遊客留意這隻狗。