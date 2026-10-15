裸上身、叼大麻…開Muni破舊公車逛屋崙暴紅 男子身分曝光

Instagram上發布的光膀男子操作一輛破舊Muni公車視頻截圖。(Instagram圖片)

AI摘要 文章摘要整理： 一段男子開著疑似舊金山Muni報廢公車在屋崙兜風的影片爆紅，媒體進一步揭露其曾有爭議過往，公車則是從拍賣會低價買來。

一名男子赤裸上身、嘴裡叼著大麻 、開著一輛破舊Muni公車穿越屋崙 西區的影片在網路上瘋傳，媒體搜尋後挖出這名男子背景。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，麥基爾（Cam McKeel）駕駛一輛疑似舊金山捷運局（SFMTA）的公車在屋崙街頭兜風的影片在網路上暴紅。這段影片於10月7日發布，在Instagram上的觀看次數超過680萬。影片中，麥基爾駕駛著這輛公車轉彎，從破損的擋風玻璃後探出頭，隨意地比出一個「V」字手勢，而車頭上方的「暫停服務」指示燈閃爍著。

這段20秒的影片引發了網友們的熱烈討論，他們紛紛表達了驚嘆、驚訝和捧腹大笑的表情。有些人認為麥基爾的這種「範兒」完美詮釋了「屋崙就像GTA遊戲伺服器」的標題。而另一些人則提出了許多疑問。「他到底是怎麼弄到舊金山市公車的？」有人問。

幸好「標準」有答案，去年他們採訪了麥基爾，了解他如何獲得他的幾輛公車。麥基爾種植大麻、曾擔任醫師助理、如今卻扮成公交車司機。他原本住在北卡州，近20年前拋棄了坎坷的過去，到加州 來追逐自由。北卡州醫學委員會稱，這位前醫生助理在2007年被指控偷竊處方藥、酒後駕車以及勒死一名婦女，從而無限期吊銷了他的醫護執照。

但他很快就在舊金山灣區成為無家可歸者。他開始種大麻，這再次讓他惹上官司。2019年舊金山紀事報報導，麥基爾和他的朋友利用幾輛舊金山捷運局的公車種植大麻。這項行動激怒了當地官員，他們指責他種植大麻是為了牟利而非自用。

「沒人能抽那麼多大麻，」當時擔任屋崙行政辦公室助理的德弗里斯（Joe DeVries）指責道，「他既沒有獲得市政府的許可，也沒有獲得車主的許可。這絕對不行。」

麥基爾轉移了他的種植營地，但最終完全停止種植大麻。當「標準」於2025年1月採訪他時，他的公車內或周圍沒有大麻植物，儘管他承認仍在吸食大麻。那麼他的幾輛巴士是哪裡來的？他表示是在沙加緬度舉行的拍賣會上低價買來的，該拍賣會定期將報廢車輛拍賣給出價最高者。