染B肝難察覺 Hep B Free籲儘早篩檢

Hep B Free團隊走入華埠、日落區、列治文區及德利市等社區，以中文向長者介紹B型肝炎。（Richard So提供）

AI摘要 文章摘要整理： San Francisco Hep B Free提醒民眾，B型肝炎常無明顯症狀，應主動篩檢並及早追蹤治療，同時持續在亞裔社區推動宣導防治。

每年體檢並不等於驗過B型肝炎（又稱乙肝）。灣區 非營利組織San Francisco Hep B Free–Bay Area執行主任Richard So提醒，即使定期看家庭醫師，若未特別安排B型肝炎檢測，感染仍可能多年未被發現。「我們有疫苗、有檢測，也有藥物。」他呼籲民眾主動詢問，別等肝臟受損才得知感染。

他引用約三分之二感染者不知情的估計，指出缺乏症狀與檢測，使實際感染人數難以掌握，也難評估多少人已進入照護。

So表示，不少亞裔 移民在出生或幼年時感染，成年後仍未察覺。B型肝炎病毒主要以母嬰或性行為傳播，他以假設的家庭情境說明，病毒可能在分娩時由母親傳給孩子，但直到晚年確診肝癌才被發現，大多數家庭僅認為是「運氣不好」，忽略病毒感染的可能。

B型肝炎通常被分為急性和慢性，急性肝炎在六個月內可被人體自身免疫系統消滅，而慢性肝炎由於潛伏期長，往往被忽略，嚴重時病毒可能逐漸發展為肝硬化或肝細胞癌（肝癌）。

So強調，患者即使沒有不適，也須由醫師追蹤，評估是否需要抗病毒治療。「大家需要做的，就是主動要求接受檢測。」

Hep B Free團隊走入華埠、日落區、列治文區及德利市等社區，在健康展、農曆新年與中秋活動設攤，也與安老自助處合作，以中文向長者介紹B型肝炎。So表示，本周四有一場募款活動，目標為淨募得10萬元，支持衛教、篩檢 及醫療合作。

So表示，投入這項工作的契機，來自擔任肝臟外科醫師的父親，史丹福亞裔肝臟中心主任蘇啟深(Samuel So)。父親在灣區行醫時，遇到不少因B型肝炎相關肝癌求診的亞裔移民，許多人此前根本不知道自己感染，促使他推動社區防治，也帶動兒子參與。

Hep B Free團隊走入華埠、日落區、列治文區及德利市等社區，以中文向長者介紹B型肝炎。（Richard So提供）