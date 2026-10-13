慈濟北加州慈善感恩音樂會 台灣音樂人傳遞愛與善

李壽全、李建復向觀眾打招呼。（記者王日芯╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 慈濟北加州慈善感恩音樂會結合台灣音樂人、手語演出與募款行動，以音樂串聯感恩、關懷與公益，並支持社區及山火受災救助。

2026年慈濟 北加州 慈善感恩音樂會11日在海沃舉行，台灣音樂人李壽全、李建復及人聲樂團「尋人啟事」輪番登台，透過校園民歌、經典歌曲與原創音樂，帶領觀眾重溫熟悉旋律，為慈善公益注入音樂力量。慈濟手語團隊也在現場表演，以手語搭配音樂傳遞關懷。演出期間，不少觀眾隨著歌曲投入其中，並舉起手機點亮燈光，為台上表演者加油，現場氣氛熱烈。

美國慈濟北加州分會執行長黃啟貞在活動中，說明慈濟善款的運用方向，並表示慈濟將持續投入慈善工作，關懷社區及有需要的民眾。此次音樂會募款將支持慈濟持續關懷社區、扶助弱勢家庭，並為2026年華盛頓州山火受災民眾提供急難救助，協助受災家庭度過困境。

率先登台的「尋人啟事」是台灣屢獲獎項的人聲樂團，由五名團員組成，擅長以人聲結合電子音效及循環器（Looper），呈現多層次的音樂效果。當晚，團員演唱多首耳熟能詳的老歌、迪士尼組曲及原創歌曲「浪漫途經」，展現不同曲風的特色。

人聲樂團「尋人啟事」登台演唱。（記者王日芯╱攝影）

團員表示，這是他們首次來美國演出，此行將停留12天，前往3個地點參與慈濟相關演出。談及與慈濟結緣的過程，他們透露，是透過李壽全牽線，才有機會參與此次音樂會。

接著登台的李壽全是台灣知名音樂人、製作人及音樂總監，也是校園民歌發展的重要推手。他現場演唱「張三的歌」等作品，並帶來專為慈濟創作的歌曲，也分享當年為慈濟大學創作校歌的經歷。李壽全長年參與台灣流行音樂創作，曾為多位歌手打造膾炙人口的歌曲。

李建復則以校園民歌代表人物的身分登場。他在1980年代憑「龍的傳人」廣為人知，成為許多樂迷熟悉的歌手。當晚，他也演唱多首作品，熟悉的旋律引起觀眾共鳴，為演出帶來高潮。

演出之外，人工智慧對音樂創作的影響也成為話題。李壽全笑著反問：「一定要在矽谷談這個嗎？」他隨後分享自己的看法，認為AI創作的歌曲在情感表達上，仍不如人類創作的作品。

從校園民歌到當代人聲藝術，三組音樂人以不同世代的作品串聯全場，慈濟手語團隊的演出也為活動增添人文色彩。觀眾隨著歌曲亮起手機燈光，讓現場呈現如同演唱會般的熱烈氣氛，也呼應活動透過音樂傳遞感恩、希望與善念，並將感動轉化為持續行善的力量。