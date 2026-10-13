涉收百萬回扣 李維球場前高層遭訴 被控20多項貪腐重罪

AI摘要 文章摘要整理： 聖馬刁縣檢方指控李維體育場前高層默丘里奧與兒時好友麥克倫南涉貪，透過合約與付款往來收受140萬美元回扣，兩人已被起訴並否認犯行。

一名李維體育場(Levi's Stadium)的前高層主管，被控挪用聖馬刁縣納稅人140萬元稅金以及20項行賄罪名，他的兒時好友是共犯。

聖荷西 信使報報導，聖馬刁縣地檢處稱，現年55歲的瓦卡維爾居民默丘里奧（James Cunningham Mercurio）被控濫用公款、挪用公款和20項賄賂罪名。他涉嫌將聖馬刁縣一家非營利組織的合約授予兒時好友麥克倫南（Michael Joseph Mclennan），而這位好友隨後向他支付了140萬美元的回扣。

現年66歲、居住在洛斯阿圖的麥克倫南於上周被正式起訴。此前，大陪審團在審查了此案證據兩周後，對兩人提起訴訟。法庭紀錄顯示，默丘里奧和麥克倫南均被控2項濫用公款罪、1項挪用公款罪和20項賄賂罪。麥克倫南還被控一項偽造文書罪。所有指控均包含白領犯罪的加重情節，可能會延長刑期。

上周四，兩名被告在聖馬刁縣刑事審判長傑克遜（Jeffrey B. Jackson）面前均表示無罪，被傑克遜下令以75萬元保釋金羈押。律師原定於本周就降低保釋金的動議進行辯論。

聖馬刁縣地檢長瓦格斯塔夫（Stephen Wagstaffe）表示，每項賄賂指控都對應著麥克倫南和默丘里奧之間具體的金錢交易。

「這是一起手法較為老練的貪腐 案件，」瓦格斯塔夫說，「對我們縣來說，這起貪腐案令人震驚。我們很少遇到這種情況。」

默丘里奧的辯護律師蓋茨（Brian Getz）表示，他的當事人來自紅木城，曾在舊金山49人隊工作，之後一直積極參與聖馬刁縣的事務，並補充說他「得到了社區的大力支持」。

「默丘里奧一生從未收到任何罰單，即使是停車罰單也沒有。他有著良好的社區服務紀錄，並在公共和私營部門擔任高管超過30年，」蓋茲說，「我們期待在法庭上解決此事。」

檢察官稱，2024年10月至2026年3月期間，默丘里奧在非營利組織聖馬刁縣活動中心擔任建設項目經理，負責監督三個建設項目，每個項目都獲得了縣納稅人100萬美元的資金。

瓦格斯塔夫表示，默丘里奧擔任此職期間獲得了高達六位數的「豐厚」薪水，負責指導項目順利完成，這些項目包括翻新浴室、建造房車公園和建造韌性中心。