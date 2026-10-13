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北加華測11月8日登場 成績可作升學求職證明

記者王湘涵/密爾比達報導
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北加州中文學校聯合會與駐舊金山台北經濟文化辦事處合辦的「2026年度灣區華語文能...
北加州中文學校聯合會與駐舊金山台北經濟文化辦事處合辦的「2026年度灣區華語文能力測驗」，將於11月8日舉行。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

北加州中文學校聯合會將於11月8日辦理灣區華語文能力測驗，透過標準化成績作為升學、求職與華語能力參考，並在南北灣設考場方便考生報名應試。

學了多年中文，到底程度如何？北加州中文學校聯合會將於11月8日與駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組共同舉辦「2026年度灣區華語文能力測驗」，透過標準化測驗檢視中文程度，相關成績及證明也可作為升學、求職時的華語能力參考。

北加州中文學校聯合會長廖琇菁表示，不少海外孩子會問為什麼要學中文，一聽到考試也容易有壓力，因此她會把華測題目變成「考試遊戲」，讓學生以較輕鬆的方式了解自己的程度，挑戰中文到底有多好。

金山灣區僑教中心副主任蔡佳樺表示，語言測驗透過完整、清楚的專業架構，讓學生了解自己的能力及下一階段努力方向。華測成績也可作為台灣大專校院招收外籍學生及僑生時的華語能力參考，僑外畢業生在台求職時，也可用來證明華語能力。

駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組組長董慶豐表示，華測並非只有正體字試題，考生可選擇正體字或簡體字版本；除了11月8日的紙筆測驗，教育組另將於11月7日在聖荷西Lynbrook High School舉辦電腦華語文能力適性測驗。

聯合會前會長邱佩芝表示，她從2014年起參與華測籌辦，希望為周末或課後學中文的學生提供客觀的程度參考。11月8日紙筆測驗分兒童及一般華語文能力測驗，兒童測驗設萌芽級、成長級及茁壯級，約以400、700及1000個詞彙作為報考參考；一般華測則分入門基礎級、進階高階級及流利精通級，較高級別可作為衡量AP中文程度的參考。

活動負責人汪昌泰表示，華測不限會員學校學生，透過其他學校、家教或自學中文者，以及外籍中文學習者均可報名，考生也能透過成績及證書留下正式的中文能力紀錄。過去甚至有外州考生專程搭機前來，當天應試後再搭機離開。

華測南灣考場設於金山灣區華僑文教服務中心，北灣預定設於北加中華文化學習中心，但將視報名人數決定是否開設。北灣考場負責人李亭儀表示，設置北灣據點主要考量當地學生前往南灣應試距離較遠，希望降低學生及家長的交通門檻。

2026年度舊金山灣區華語文能力測驗紙筆測驗11月8日登場，南灣及北灣均規畫考點...
2026年度舊金山灣區華語文能力測驗紙筆測驗11月8日登場，南灣及北灣均規畫考點。（北加州中文學校聯合會提供）

精華 FAQ

  • 測驗將於11月8日登場，目的在透過標準化方式檢視中文程度。成績與證書不僅能讓學生了解學習成果，也可作為升學、求職時的華語能力參考。

  • 活動除了11月8日的紙筆測驗，教育組也將於11月7日在聖荷西舉辦電腦適性測驗。考生還可選擇正體字或簡體字版本，便利不同背景的學習者報考。

  • 華測不限會員學校學生，包含自學者、外校學生與外籍學習者都可報名。南灣考場設於金山灣區華僑文教服務中心，北灣則視報名人數開設，主要是減少學生與家長交通負擔。

升學 舊金山 加州

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