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結合2得票高方案 查維斯廣場更名「聖荷西人民廣場」

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聖荷西公園與娛樂委員會投票建議，將原查維斯廣場更名為「聖荷西人民廣場」（Plaz...
聖荷西公園與娛樂委員會投票建議，將原查維斯廣場更名為「聖荷西人民廣場」（Plaza del Pueblo de San Jose）。(Google Maps)

AI摘要

文章摘要整理：

聖荷西公園與娛樂委員會建議將查維斯廣場更名為「聖荷西人民廣場」，以結合民眾票選熱門方案，市議會仍待最終裁定。

聖荷西市中心一處擁有近250年歷史的聚會場所可能很快就會迎來新名稱。新名稱將結合該市歷時數月更名過程中得票最高的兩個方案。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，聖荷西公園與娛樂委員會日前投票建議將原查維斯廣場（Plaza de César Chávez）更名為「聖荷西人民廣場」（Plaza del Pueblo de San Jose）。市議會將在稍後日期對最終名稱做出決定。

提案人巴羅西奧（Daisy Barocio）表示，該市不應忽視廣場原名背後的拉丁裔歷史。她說，查維斯和農場工人運動對許多拉丁裔居民仍然意義重大。

「『聖荷西人民廣場』這個名字既尊重了那些希望擁有聖荷西廣場的人們，」巴羅西奧告訴「焦點」，「它也包含了新的元素。它是一個村落(pueblo)。而聖荷西最初就是一個村落。」

西班牙文「pueblo」意為村落，源於拉丁文「populus(人)」。

委員會的建議與市政府工作人員提出的「聖荷西廣場」名稱有所不同。在最初的命名過程中，「聖荷西廣場」獲得了最多的建議。 「人民廣場」（Plaza del Pueblo）是第三大建議名稱，「農場工人廣場」（Farmworkers Plaza）則排名第二。

這是聖荷西在舉行社區聽證會和徵集名稱建議期後，為重新命名廣場所做的最新努力。

今年早些時候，市議員投票決定從市有地塊上移除查維斯的名字。此前有指控稱這位已故的勞工領袖曾性侵婦女和兒童。查維斯一生中曾多次將聖荷西視為故鄉，長期受到這座城市的敬仰。

佛利蒙的高中西班牙語老師孔特雷拉斯（Rosendo Contreras）在聖荷西生活了五年。他在公眾評論環節提出了折衷方案：給廣場一個正式名稱，同時允許居民使用日常稱呼。

「聖荷西有著非常深厚的西班牙裔歷史，但西班牙裔並不是聖荷西唯一的聲音，」他說， 「雙名稱方案能讓我們更滿意，也更能達成妥協。」

精華 FAQ

  • 公園與娛樂委員會建議將原查維斯廣場更名為「聖荷西人民廣場」，希望把民眾支持度較高的方案整合在一起，並交由市議會做最後決定。

  • 因為查維斯名字涉及性侵指控爭議，市府先決議移除其名；但不少拉丁裔居民仍重視其歷史，因此出現兼顧原貌、社群與地方認同的折衷命名。

  • 提案人認為「人民廣場」與「pueblo」能連結聖荷西的歷史與居民；支持者則希望保留拉丁裔記憶，同時用新名稱展現包容，讓不同族群都能接受。

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