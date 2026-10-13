OpenAI今年8月18日於ChatGPT for Teens揭幕時，強調的是學習與保障兩大特色。(openai.com)

AI摘要 文章摘要整理： Common Sense Media認為ChatGPT for Teens的多項安全防護未按預期運作，恐讓未成年人承受不可接受風險；OpenAI則強調其安全機制與家長工具仍在持續完善。

一個產業監督組織稱 ，給青少年使用的ChatGPT for Teens所裝設的一些防護措施，並未按承諾發揮作用。

美聯社報導，根據Common Sense Media發布的報告顯示，OpenAI 在其面向青少年的聊天機器人產品ChatGPT for Teens中加入的一些安全防護措施並未按預期發揮作用，因此該聊天機器人對兒童構成「不可接受的風險」。

該監督機構敦促OpenAI將該聊天機器人的使用對象限制在成年人，「直到它能夠提供安全且符合未成年人發展階段的體驗」。OpenAI則表示，該機構的測試結果並不能反映安全防護措施的實際運作。家長、教育工作者和兒童發展專家一直對未成年人使用人工智慧 聊天機器人發出警告，這些機器人被指責助長了學業作弊甚至自殺行為。

兒童發展專家指出，雖然成年人也可能因將人工智慧擬人化而對其產生不健康的影響，但青少年的大腦尚未完全發育成熟，因此他們尤其容易受到影響。

「我們擔心ChatGPT for Teens可能會讓家長對那些經常失效的防護措施抱有不切實際的信心，」倡導理性使用數位媒體的組織Common Sense Media在其報告中指出。報告又稱，ChatGPT for Teens的一些青少年模式功能運作正常，例如聊天機器人拒絕露骨的性角色扮演。但其他一些功能則未能如預期運行，例如旨在提醒家長孩子是否有自殺、自殘或飲食失調風險的警報，以及為處於危機中的青少年提供的輔助。

該組織表示，「當青少年像對待真人一樣對待ChatGPT時，這個工具仍然會像對待朋友一樣的與人交流，儘管OpenAI曾承諾，該聊天機器人不會暗示其對用戶有任何個人情感，也不會暗示其具有意識或體驗情緒。」

OpenAI 表示會堅定地致力於青少年的安全，致力於制定保障措施並為家長提供工具來指導青少年使用人工智慧。公司又表示，對報告方法的審查表明，「他們的大部分測試可能是在家長控制激活完成之前開始和結束的，這使得他們的調查結果不準確。」