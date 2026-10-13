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金山州大入學人數成長 十多年來首見

編譯組／綜合報導
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舊金山州立大學宣布，今年秋季迎來十多年來的首次入學人數成長。（San Franc...
舊金山州立大學宣布，今年秋季迎來十多年來的首次入學人數成長。（San Francisco State University官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山州大今年秋季迎來十多年首度招生回升，新生增加18%，但整體仍受近年學生流失、課程縮減與財務壓力影響。

舊金山州立大學(San Francisco State University)宣布，今年秋季迎來十多年來的首次入學人數成長。對於這所擁有近2萬1000名學生的校園，這是一個令人振奮的改變，因為自2015年以來，該校大學部學生人數，已流失三分之一以上。

舊金山紀事報報導，舊金山州大表示，與去年相較，新生入學人數增加1060人，增幅達18%。校方將其視為學校復甦的正面訊號，並將其歸功於各方努力與創新方案，同時也獲益於舊金山在疫情後的經濟復甦。

然而，校方也指出，舊金山州大的傳統定位與這座城市現況之間，仍存在巨大鴻溝。隨著舊金山日漸富裕，該校的主要群體、中低收入家庭學生，在當地生活也變得更困難。為此，校方制定計畫，儘管無法改變城市的經濟現況，希望透過將學生學業與未來就業行業緊密連結，吸引更多學生。

舊金山州大校長馬宏尼(Lynn Mahoney)表示，一個多世紀以來，舊金山州大一直是這座城市受過良好教育的專業人才群體，包括教師與護士。學校提供向上發展的機會，舊金山州大校友，已深深融入這座城市。

然而，先前學生人數衰退，對學校造成沉重打擊。儘管新生人數有所回升，但整體入學人數基本持平，僅比去年增加111人，總數達到2萬824人。自2015年以來，舊金山州大大學部學生人數流失驚人的9235人，降幅高達34%。正因如此，也流失數百名教師，並削減數千個班級。

舊金山州立大學的收入與招生人數直接掛鉤，尤其是自2024年以來，加州州立大學(CSU)總校長辦公室開始扣減那些未達到招生目標的校區經費。由此引發的連鎖反應包括：45%教師與12%終身教授流失；近600門課程、佔總數22%，以及超過2000個班級、佔總數28%被取消或暫停。

整個加州州立大學系統招生人數去年強勁反彈，其22個校區中的大多數共增加近1萬名學生。但仍有三個校區未能實現回升：蘇諾瑪州立大學(Sonoma State)、洛杉磯州大(Cal State Los Angeles)與舊金山州大。相較之下，作為「工程學重鎮」的聖荷西州立大學(San Jose State)則有6.5%的學生人數成長。

不過，正如這座城市一樣，學校也致力於扭轉頹勢。同時，舊金山這座城市也呈現疫情後復甦的跡象，這主要得益於人工智慧AI熱潮以及旅遊、零售和醫療保健產業成長。

精華 FAQ

  • 該校今年秋季新生入學人數比去年增加1060人，成長18%，是十多年來首次出現入學成長，校方視為復甦的重要訊號。

  • 尚未完全改善。雖然新生明顯回升，但整體入學人數僅比去年增加111人，達2萬824人，顯示學校仍在修復長期流失造成的影響。

  • 自2015年以來大學部學生流失34%，導致45%教師與12%終身教授離校，近600門課程及超過2000個班級被取消或暫停，財務壓力十分沉重。

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