我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

貴州男樓上與前女友為兒慶生 同一天在樓下和現任女友舉行婚禮

中俄暗助伊朗對抗美國？ 川普：完全不相信

威善高、陳詩敏爭取關鍵華裔選票

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔選票將是舊金山國會議員選舉中能否獲勝的關鍵，候選人威善高(左)和陳詩敏（右）...
華裔選票將是舊金山國會議員選舉中能否獲勝的關鍵，候選人威善高(左)和陳詩敏（右）都積極爭取。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山國會選戰中，華裔選民約占22%，被視為決定陳詩敏與威善高勝負的關鍵；專家認為，陳詩敏能保持競爭力，主要來自華裔選民與身分認同支持。

舊金山11月3日即將舉行的國會議員選舉中，贏得華裔選民的支持可能是決定勝負的關鍵。

舊金山紀事報報導，舊金山是美國主要城市中華裔選民比率最高的城市，約占22%。爭取裴洛西（Nancy Pelosi）聯邦眾議員席位的候選人陳詩敏（Connie Chan）和威善高（Scott Wiener）都深知，要在這場選戰中勝出，必不能缺少華裔選民的支持。

最近，威善高與舊金山市府律師邱信福（David Chiu）和舊金山民主黨主席湯曉慧（Nancy Tung）連袂出席一個以亞太裔民眾為主的市民大會，在座大部分是只會說粵語的長者。

同一周，陳詩敏與華協中心（Chinatown′s Community Tenants Associatio）組織者一起拜訪選民，並與亞太裔領袖一起在市政廳外宣稱，如果當選，她將成為第一位代表舊金山的華裔國會議員。

儘管威善高普遍被認為是這場選舉的領跑者，但博彩市場顯示，陳詩敏並非沒有勝出機會。政治專家和紀事報近期的民調分析也顯示，陳詩敏有機會出線，主要要歸功於不同政治派別的亞裔選民對她的支持。

舊金山州大政治學教授麥丹尼爾（Jason McDaniel）說：「這場選舉說明了華裔社區對舊金山政治的重要性。陳詩敏之所以能保持競爭力，主要在於她獲得華裔選民的大力支持。」

紀事報指出，陳詩敏和威善高的競選團隊都聘請了會說華語的助選員，而且各自都擁有數十名會說華語的志工。

麥丹尼爾表示，從許多方面來看，舊金山這場選舉更多的是關於身分認同，而非意識形態，因為陳詩敏和威善高兩人都是舊金山民主黨黨團中最自由派的成員。

麥丹尼爾說：「我認為，華裔選民支持陳詩敏並非完全出於她的政策，而是出於一種共同的身分認同感。有機會選出首位華裔國會議員具有其歷史意義。」

不過，支持威善高的年輕亞裔選民表示，雖然代表性很重要，但政策一致性更重要。

支持威善高的舊金山居民余先生（Christopher Yee，音譯）說：「我當然希望代表我的是一位長相和我相似的人。然而，身分並不能凌駕於我對各種問題的立場或我的價值觀之上。」

精華 FAQ

  • 因為舊金山是美國主要城市中華裔選民比率最高的城市，約占22%，足以左右選戰結果。兩位候選人都清楚，若無法爭取華裔社區支持，勝選機會將大幅下降。

  • 她與華協中心組織者挨家拜訪選民，也和亞太裔領袖在市政廳外造勢，強調若當選將成為首位代表舊金山的華裔國會議員，以激發社區認同與歷史意義。

  • 政治學者認為，這場選舉不只是意識形態之爭，更是身分認同競爭。陳詩敏之所以能保持競爭力，關鍵在於獲得華裔選民與部分亞裔選民的支持。

華裔 舊金山 眾議員

上一則

涉收百萬回扣 李維球場前高層遭訴 被控20多項貪腐重罪

下一則

馬連縣退休警 疑槍殺妻女後自盡 妻曾任舊金山警局副局長

延伸閱讀

前國會議員Speier背書 支持陳詩敏競選國會議員

前國會議員Speier背書 支持陳詩敏競選國會議員
湯曉慧支持爆出醜聞市議員候選人 陳詩敏籲辭職

湯曉慧支持爆出醜聞市議員候選人 陳詩敏籲辭職
美期中選舉 國會席次、經費與選戰關鍵數字全解析

美期中選舉 國會席次、經費與選戰關鍵數字全解析
非裔偏民主黨 ACoM：年輕男性投票意願成期中選舉關鍵

非裔偏民主黨 ACoM：年輕男性投票意願成期中選舉關鍵
爭取非裔選票 專家：首要改善生計

爭取非裔選票 專家：首要改善生計

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19
柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

華男同事投毒判1年緩刑 受害華女工程師公開錄影討公道

2026-10-12 13:05
優勝美地國家公園的半圓頂（Half Dome）。（谷歌地圖）

優勝美地半圓頂竟成「失物堆積場」 哪些東西最多？

2026-10-12 13:15

超人氣

更多 >
「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬

「什麼都不做」加州6萬人坐享10萬以上退休金 最高46萬
僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…

僅收發包裹月入4200元 女子以為找到理想工作 結果…
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就
貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊

貴婦控「弄髒愛馬仕」求償3萬美元 餐廳「公布監視器+錄音檔」反擊
「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒