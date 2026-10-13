威善高、陳詩敏爭取關鍵華裔選票

華裔選票將是舊金山國會議員選舉中能否獲勝的關鍵，候選人威善高(左)和陳詩敏（右）都積極爭取。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山國會選戰中，華裔選民約占22%，被視為決定陳詩敏與威善高勝負的關鍵；專家認為，陳詩敏能保持競爭力，主要來自華裔選民與身分認同支持。

在舊金山 11月3日即將舉行的國會議員選舉中，贏得華裔 選民的支持可能是決定勝負的關鍵。

舊金山紀事報報導，舊金山是美國主要城市中華裔選民比率最高的城市，約占22%。爭取裴洛西（Nancy Pelosi）聯邦眾議員 席位的候選人陳詩敏（Connie Chan）和威善高（Scott Wiener）都深知，要在這場選戰中勝出，必不能缺少華裔選民的支持。

最近，威善高與舊金山市府律師邱信福（David Chiu）和舊金山民主黨主席湯曉慧（Nancy Tung）連袂出席一個以亞太裔民眾為主的市民大會，在座大部分是只會說粵語的長者。

同一周，陳詩敏與華協中心（Chinatown′s Community Tenants Associatio）組織者一起拜訪選民，並與亞太裔領袖一起在市政廳外宣稱，如果當選，她將成為第一位代表舊金山的華裔國會議員。

儘管威善高普遍被認為是這場選舉的領跑者，但博彩市場顯示，陳詩敏並非沒有勝出機會。政治專家和紀事報近期的民調分析也顯示，陳詩敏有機會出線，主要要歸功於不同政治派別的亞裔選民對她的支持。

舊金山州大政治學教授麥丹尼爾（Jason McDaniel）說：「這場選舉說明了華裔社區對舊金山政治的重要性。陳詩敏之所以能保持競爭力，主要在於她獲得華裔選民的大力支持。」

紀事報指出，陳詩敏和威善高的競選團隊都聘請了會說華語的助選員，而且各自都擁有數十名會說華語的志工。

麥丹尼爾表示，從許多方面來看，舊金山這場選舉更多的是關於身分認同，而非意識形態，因為陳詩敏和威善高兩人都是舊金山民主黨黨團中最自由派的成員。

麥丹尼爾說：「我認為，華裔選民支持陳詩敏並非完全出於她的政策，而是出於一種共同的身分認同感。有機會選出首位華裔國會議員具有其歷史意義。」

不過，支持威善高的年輕亞裔選民表示，雖然代表性很重要，但政策一致性更重要。

支持威善高的舊金山居民余先生（Christopher Yee，音譯）說：「我當然希望代表我的是一位長相和我相似的人。然而，身分並不能凌駕於我對各種問題的立場或我的價值觀之上。」