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2389磅南瓜稱霸半月灣秤重賽 抱走2萬獎金 種植者5度獲獎

編譯組／綜合報導
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來自明尼蘇達州的吉恩格（Travis Gienger）在加州半月灣舉行的世界南瓜...
來自明尼蘇達州的吉恩格（Travis Gienger）在加州半月灣舉行的世界南瓜錦標賽稱重比賽中，以重量2389磅獲得第一名時，興奮地慶祝。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

吉恩格以2389磅南瓜「洛基」稱霸半月灣世界南瓜秤重賽，第5度奪冠並拿下2萬1501美元，但仍無緣世界紀錄與額外獎金。

一顆名叫「洛基」（Rocky）的南瓜12日在北加州一項重要的年度南瓜秤重比賽（World Championship Pumpkin Weigh-Off）中奪冠，重量達2389磅（1083公斤），但遠未達到幾天前在羅德島創下的可能刷新世界紀錄的成績。

美聯社報導，園藝教師吉恩格（Travis Gienger）將他的南瓜從明尼蘇達州運送穿越美國，第五次贏得了這項比賽。在舊金山以南的半月灣，他擊敗了數十名其他巨型南瓜種植者，將2萬1501美元的獎金帶回家。

去年，由於他的南瓜在生長過程中破裂，他錯過了比賽。為東山再起，他將今年的南瓜命名為「洛基」，以紀念男星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）飾演的這位標誌性拳擊手。

「五次奪冠，這就是我們此行的目標，」吉恩格在獲勝後說道。

加州南瓜秤重大賽已舉辦60年，今年最重南瓜的角逐異常激烈。與此同時的周六（10日）在新英格蘭的一場比賽中，羅德島州格林市的華萊士（Ron Wallace）似乎創下了最重南瓜的新世界紀錄。他那顆巨型南瓜重達3156磅（1431.5公斤），幾乎相當於三架音樂會用三角鋼琴的總重量。

不過，上述成績尚未得到「金氏世界紀錄」的認證，該紀錄目前由英格蘭萊明頓的帕頓（Ian Paton）種植的、重達2857磅（1296公斤）的南瓜保持。該紀錄僅在幾天前才剛剛創下。

「我向他脫帽致敬，那真是個大南瓜，」吉恩格說道。

比賽組織者福勒（Ronan Fowler）表示，吉恩格在阿諾卡市（Anoka）自家後院的南瓜地裡種植這些南瓜，該市位於明尼阿波利斯以北的密西西比河畔。今年，吉恩格不得不應對氣溫跌破冰點的嚴寒，他表示，若要更認真地參與比賽，他很可能需要開始在氣候可控的環境中種植南瓜。

「特拉維斯能在零下30度的嚴寒中堅持種植，並依然培育出這顆巨大的南瓜，這簡直令人難以置信，」福勒說道。上周末，吉恩格和家人驅車35小時，將這顆如小型轎車般大小的南瓜運到了加州。

數百人參加了第53屆世界南瓜秤重錦標賽，享受美食車、音樂和與南瓜相關的笑話。當天早些時候，當一顆名為「小叮噹」（Tinkerbell）的非常勻稱的南瓜贏得「最漂亮南瓜」比賽時，現場觀眾歡呼雀躍。

獎金按每磅南瓜9美元計算，吉恩格的獲獎南瓜將於本周末在半月灣的遊行中亮相。遺憾的是吉恩格錯失了因打破世界紀錄而獲得的3萬美元額外獎金。

可惜的是，由於這些巨型南瓜是衝著體型而非味道培育的，因此節慶結束時並沒有巨型南瓜派。

精華 FAQ

  • 冠軍是園藝教師吉恩格，他運來的南瓜名叫「洛基」，最後以2389磅、約1083公斤奪下半月灣世界南瓜秤重賽冠軍。

  • 他依照每磅9美元的計算方式，帶走2萬1501美元獎金，這也是他第5次贏得這項年度南瓜秤重比賽。

  • 羅德島種植者華萊士的南瓜重達3156磅，曾被視為可能刷新世界紀錄，但目前尚未獲金氏世界紀錄認證，正式紀錄仍是2857磅。

南瓜 半月灣 明尼蘇達州

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