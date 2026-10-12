克萊本業餘鋼琴賽冠軍 于時康周六演繹「皇帝」

于時康被譽為當今全球最具代表性的業餘鋼琴家之一。(于時康個人網站圖片)

AI摘要 文章摘要整理： Nova Vista Symphony將於10月17日在迪安薩學院舉辦「舊世界與新世界」音樂會，邀請克萊本業餘鋼琴賽冠軍于時康演奏貝多芬「皇帝」協奏曲，並搭配多首美國經典作品。

在灣區 超過60年歷史的交響樂團Nova Vista Symphony 將於10月17日（星期六）晚間7時30分，在迪安薩學院視覺與表演藝術中心（De Anza College Visual and Performing Arts Center）推出「舊世界與新世界」（Old World and New World）主題音樂會。本場音樂會特別邀請曾獲得多項國際大獎的鋼琴家于時康（Thomas Yu）擔綱獨奏，演繹貝多芬第五號鋼琴協奏曲「皇帝」。

于時康被譽為當今全球最具代表性的業餘鋼琴家之一。他的本職是一位成功的牙周病學醫師，但在鋼琴藝術領域的成就同樣蜚聲國際。2016 年，他一舉奪得克萊本國際業餘鋼琴大賽冠軍。這項比賽是由世界最頂尖的克萊本國際鋼琴大賽同一主辦單位比照職業大賽的規格籌辦，與來自世界21個國家的72位非職業好手同場競技，最後榮獲大賽冠軍、觀眾票選獎與媒體評論獎。

于時康也曾在柏林愛樂廳、巴黎沙特萊劇院、紐約卡內基音樂廳、維也納艾爾巴廳、台北國家音樂廳和高雄衛武營等世界頂級舞台演出。國際權威雜誌「Pianist Magazine」主編曾盛讚其演奏兼具「高超的技巧與令人動容的美感」。

此次他與 Nova Vista Symphony 合作，將為灣區樂迷帶來貝多芬宏偉磅礴的「皇帝」協奏曲。此外，為慶祝美國建國250周年，樂團當晚亦將呈獻三首充滿美國風采而風格迥異的近代經典曲目，包括艾伍士「美國變奏曲」、普萊斯「甘蔗地舞曲」和蓋希文「一個美國人在巴黎」。曲目設計巧妙連結歐洲傳統舊世界與美洲新世界，將為現場觀眾帶來耳目一新的聽覺體驗。

觀眾可至 Nova Vista Symphony 官方網站（novavista.org）預訂門票，或於演出當天現場購買，21歲以下免費。