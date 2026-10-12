社區慈善音樂會 收入全數捐贈FCSN

「One Stage, Many Voices」社區慈善音樂會日前在庫比蒂諾聯合教會舉行。(主辦單位提供)

AI摘要 文章摘要整理： 「One Stage, Many Voices」社區慈善音樂會在庫比蒂諾舉行，70餘位演員演出13個節目，門票收入全數捐贈FCSN，並讓特殊需求學員共同登台展現共融精神。

「One Stage, Many Voices」社區慈善音樂會日前在庫比蒂諾聯合教會（Union Church of Cupertino）舉行。音樂會由雅韻國樂社（Oriental Charm）主辦，華人 特殊兒童之友（FCSN）、北加州 東北藝術團(Northern California Dongbei Art Troupe)、「韓國」藝術表演學院(Han Performing Arts Academy)、醉風堂古藝(Zuifengtang Ancient Arts) 協辦。

七十餘位演員同台，獻上13個節目。門票每張20元，收入全數捐贈 FCSN，用於支持特殊需求兒童及其家庭。

音樂會由 Peihan Yu 和 Xiaoqing Yu 以中英雙語主持。 FCSN 學員以中國鼓「滾核桃 」開場，鼓點鏗鏘，拉開了整場演出的序幕。

雅韻國樂社的竹笛學員是當天的主力。夾鐘班、太簇班、大呂班、黃鐘班的孩子們身著紅白演出服，先後演奏「紡織姑娘」「牧童」「高山青」「童趣」「包楞調」「快樂的女戰士」等曲目。

竹笛二重奏「露營路上」輕快活潑，贏得陣陣掌聲。古琴獨奏「關山月」「長門怨」則帶來另一番意境，琴聲沉靜悠遠。古琴與舞蹈「半山聽雨」由雅韻國樂社與 Han Performing Arts Academy 合作呈現，小琴手撫琴，舞者隨樂起舞，一靜一動，相得益彰。

醉風堂古藝的三位演奏者帶來古箏重奏「光影之歌」「春到湘江」。北加州東北藝術團合唱團演唱「愛的奉獻」「外婆的澎湖灣」，歌聲溫暖，動人心弦。

演出在氣勢磅礡的笛與鼓合奏的「將軍令」中結束。全體演員登台合影，現場氣氛熱烈。

這場音樂會不只是為 FCSN 籌款，FCSN 的學員也是舞台上的主角。除開場的中國鼓外，一位FCSN 學員還獨奏揚琴「江河組曲」，琴竹起落間旋律流暢，全場報以熱烈掌聲。

音樂會以「以音樂頌揚共融」為宗旨，口號是「When music brings us together, every voice belongs」（當音樂讓我們相聚，每一個聲音都有歸屬）。

FCSN 是灣區服務特殊需求兒童及成人的非營利組織。主辦單位表示，每一張門票都將幫助特殊需求兒童獲得更多機會。

以樂會友，善意延續。主辦單位感謝各協辦團體、演員、家長和義工的付出，並表示今後將繼續以音樂連結社區，為特殊需求群體發聲。