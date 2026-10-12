原住民選民投票障礙 引發關注

第一民族發展研究所執行長羅伯茲表示，原住民選民長期在政治討論中被忽略。（Acom提供）

AI摘要 文章摘要整理： 美國原住民選民在期中選舉前面臨交通、地址與郵務等投票障礙，部落內設置投票點有助提升參與，而青年與組織也積極推動其議題被看見。

期中選舉 將至，美國原住民 選民的政治影響力與投票 障礙受到關注。學者及社區組織代表日前在媒體簡報會指出，部分保留地居民曾須單程開車100哩才能投票，郵政服務不足、缺乏傳統街道地址等問題，也讓行使選舉權更加困難。

克萊蒙研究大學政治學教授羅傑斯（Melissa Rogers）表示，研究發現，部落土地與郡政府所在地的距離，往往比其他社區更遠。她以內華達州鴨谷保留地為例，居民過去前往艾爾科投票，單程就需行駛100哩，還可能面對路況不佳及冬季天候。

羅傑斯指出，在部落土地增設選民登記及投票地點後，投票參與明顯增加，也能提升居民對選票獲得計算的信心。郵寄投票則未必能解決問題，因為部分保留地缺乏送信到府服務，居民仍須遠赴郵局領取郵件。沒有一般街道地址或州政府核發證件，也可能增加登記及投票難度。

第一民族發展研究所執行長羅伯茲（Michael Roberts）表示，原住民選民長期在政治討論中被忽略。他援引該機構參與的2024年調查指出，約半數、甚至更多原住民選民，在選前未曾受到競選動員人員聯繫，顯示政黨並未充分重視這群可能影響關鍵州選情的選民。

他強調，原住民並非立場一致的群體，也不能只用民主黨或共和黨分類。通膨、就業、住房及生活負擔，同樣是他們關心的議題；部落主權、土地、語言與文化傳承，則具有特殊重要性，城市居民也持續關注這些問題。

原住民組織者聯盟執行長勒布朗克（Judith LeBlanc）表示，組織在20個社區進行調查，居民提出長者服務、道路、急救及經濟發展等需求，也擔心預算刪減影響基本服務。她觀察，今年青年選民參與政治的迫切感，比2024年更為明顯。

在緬因州，瓦巴納基聯盟傳播與社區參與協調員菲利普斯（Sage Phillips）表示，約20名青年投入政策倡議，推動學校落實原住民歷史文化教育，並在夏季走訪社區，協助選民登記、與候選人對話。

菲利普斯說，青年希望部落主權及條約權利獲得尊重，也將追蹤候選人是否履行承諾。「我們常說青年是明日的領袖，但他們今天在領導與倡議方面，已經做得相當出色。」

第一民族發展研究所執行長羅傑斯表示，研究發現，部落土地與郡政府所在地的距離，往往比其他社區更遠。（Acom提供）

原住民組織者聯盟執行長勒布朗克。（Acom提供）