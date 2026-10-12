我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

原住民選民投票障礙 引發關注

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
第一民族發展研究所執行長羅伯茲表示，原住民選民長期在政治討論中被忽略。（Acom...
第一民族發展研究所執行長羅伯茲表示，原住民選民長期在政治討論中被忽略。（Acom提供）

AI摘要

文章摘要整理：

美國原住民選民在期中選舉前面臨交通、地址與郵務等投票障礙，部落內設置投票點有助提升參與，而青年與組織也積極推動其議題被看見。

期中選舉將至，美國原住民選民的政治影響力與投票障礙受到關注。學者及社區組織代表日前在媒體簡報會指出，部分保留地居民曾須單程開車100哩才能投票，郵政服務不足、缺乏傳統街道地址等問題，也讓行使選舉權更加困難。

克萊蒙研究大學政治學教授羅傑斯（Melissa Rogers）表示，研究發現，部落土地與郡政府所在地的距離，往往比其他社區更遠。她以內華達州鴨谷保留地為例，居民過去前往艾爾科投票，單程就需行駛100哩，還可能面對路況不佳及冬季天候。

羅傑斯指出，在部落土地增設選民登記及投票地點後，投票參與明顯增加，也能提升居民對選票獲得計算的信心。郵寄投票則未必能解決問題，因為部分保留地缺乏送信到府服務，居民仍須遠赴郵局領取郵件。沒有一般街道地址或州政府核發證件，也可能增加登記及投票難度。

第一民族發展研究所執行長羅伯茲（Michael Roberts）表示，原住民選民長期在政治討論中被忽略。他援引該機構參與的2024年調查指出，約半數、甚至更多原住民選民，在選前未曾受到競選動員人員聯繫，顯示政黨並未充分重視這群可能影響關鍵州選情的選民。

他強調，原住民並非立場一致的群體，也不能只用民主黨或共和黨分類。通膨、就業、住房及生活負擔，同樣是他們關心的議題；部落主權、土地、語言與文化傳承，則具有特殊重要性，城市居民也持續關注這些問題。

原住民組織者聯盟執行長勒布朗克（Judith LeBlanc）表示，組織在20個社區進行調查，居民提出長者服務、道路、急救及經濟發展等需求，也擔心預算刪減影響基本服務。她觀察，今年青年選民參與政治的迫切感，比2024年更為明顯。

在緬因州，瓦巴納基聯盟傳播與社區參與協調員菲利普斯（Sage Phillips）表示，約20名青年投入政策倡議，推動學校落實原住民歷史文化教育，並在夏季走訪社區，協助選民登記、與候選人對話。

菲利普斯說，青年希望部落主權及條約權利獲得尊重，也將追蹤候選人是否履行承諾。「我們常說青年是明日的領袖，但他們今天在領導與倡議方面，已經做得相當出色。」

第一民族發展研究所執行長羅傑斯表示，研究發現，部落土地與郡政府所在地的距離，往往...
第一民族發展研究所執行長羅傑斯表示，研究發現，部落土地與郡政府所在地的距離，往往比其他社區更遠。（Acom提供）

原住民組織者聯盟執行長勒布朗克。（Acom提供）
原住民組織者聯盟執行長勒布朗克。（Acom提供）

精華 FAQ

  • 主要問題包括保留地距離投票地點遙遠、路況與天候不佳、郵寄服務不足、缺乏傳統街道地址，以及部分居民沒有州政府核發證件，讓登記與投票都更困難。

  • 研究指出，將選民登記與投票地點設在部落土地上，可明顯提高投票參與，並讓居民更相信自己的選票會被正確計算，減少地理與制度造成的障礙。

  • 調查顯示，約半數甚至更多原住民選民在選前沒有被競選團隊聯繫，反映政黨重視不足；同時青年與社區組織正積極倡議，關注主權、文化、公共服務與經濟發展。

投票 原住民 期中選舉

上一則

社區慈善音樂會 收入全數捐贈FCSN

下一則

連鎖餐館多收小費？結帳別只看百分比

延伸閱讀

爭取非裔選票 專家：首要改善生計

爭取非裔選票 專家：首要改善生計
非裔選民仍偏民主黨 年輕男性投票意願成期中選舉變數

非裔選民仍偏民主黨 年輕男性投票意願成期中選舉變數
期中選舉／90%亞太裔選民 打算投票

期中選舉／90%亞太裔選民 打算投票
ICE會到投票站抓人？亞裔選民憂 專家：傳言 勿放棄投票

ICE會到投票站抓人？亞裔選民憂 專家：傳言 勿放棄投票
期中選舉／每1張選票 都決定華裔美國人未來

期中選舉／每1張選票 都決定華裔美國人未來

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19
根據Berkeley Scanner報導，布萊恩和亞裔妻子米雪兒結婚超過30年。兩人共同經營服裝品牌Bryn Walker，在柏克萊及麻州均設有門市。 （Google Maps）

女裝品牌CEO投資失利 疑槍殺亞裔妻後自戕

2026-10-05 02:19
設計軟體製造商「Figma」執行長費爾德(Dylan Field)去年以高達8.64億美元薪酬總額，成為灣區收入最高的企業主管。(圖取自Figma官網)

灣區最高薪主管年收8.64億美元 現金僅占0.08%

2026-10-09 02:17

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯