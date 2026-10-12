加州州務卿韋伯 呼籲選民提早交回選票

加州州務卿韋伯籲選民提早交回選票，勿因不實資訊或擔心遭到恐嚇而放棄投票。（Acom提供）

AI摘要 文章摘要整理： 加州州務卿韋伯呼籲選民及早投票並查證官方資訊，強調當日登記、臨時選票與多語服務都可協助民眾完成投票。

11月3日大選將至，加州 州務卿韋伯（Shirley Weber）日前在媒體簡報會呼籲選民提早交回選票，勿因不實資訊或擔心遭到恐嚇而放棄投票 。她表示，加州此次選舉沿用6月初選的投票程序，選民可透過郵寄、官方選票投遞箱或親赴投票所等方式投票。

韋伯指出，10月19日是一般選民登記截止日，但錯過期限不代表無法參與選舉。符合資格者仍可在之後、包括選舉當天，前往指定地點辦理當日登記並投下臨時選票，待選務單位確認資格及未重複投票後，選票才會列入計算。

她提醒，已登記選民會收到郵寄選票，應及早規畫交回方式，避免最後一刻才尋找投票地點。若對程序有疑問，可向州務卿辦公室或所在郡選務單位查詢，不要僅憑社群媒體訊息判斷。

針對部分入籍公民擔心移民及海關執法局（ICE）人員出現在投票所，韋伯表示，選務單位正與執法機關合作，維護選民與工作人員安全。她建議有疑慮者使用官方選票投遞箱，或與親友結伴投票，但並未保證所有地點都不會出現移民執法人員。

韋伯強調，選民若遇到恐嚇、騷擾或投票受阻，應立即告知現場選務人員，或聯絡州務卿辦公室求助。「不要覺得自己必須忍受恐嚇與攻擊。」她表示，選務人員已接受相關訓練，知道如何通報及尋求支援；當局也會追究攻擊選務工作人員者的責任。

對於總統川普等人指控加州存在嚴重選舉舞弊，韋伯反駁，沒有證據支持大規模舞弊的說法。她呼籲媒體避免反覆傳播已遭駁斥的指控，並鼓勵民眾向官方查證可疑資訊，包括刻意誤導選舉日期的訊息。

語言協助方面，州務卿辦公室人員表示，全州層級提供英文及另外九種語言的選務資訊，各郡另依社區需求提供其他語言服務。住在輔助生活設施的合資格長者，若需要投票協助，也可聯絡選務單位。

對政治冷漠或感到挫折的年輕人，韋伯表示，不投票等於把決定權交給別人，教育、學費及社區資源都與選舉有關。她說：「你的選票和我的一樣有力量，只要你使用它。」