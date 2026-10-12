聖荷西市公務員工會 暫緩罷工危機

聖荷西市政府與市府公務員工會日前達成初步合約協議，暫時化解持續數月的勞資僵局，也有望避免罷工。圖為聖荷西市政廳。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聖荷西市府與代表逾半公務員的兩大工會達成初步合約，加入現金補助、加薪與AI保障條款，暫時避免罷工與服務中斷。

聖荷西 市政府與市府公務員工會日前達成初步合約協議，暫時化解持續數月的勞資僵局，也有望避免罷工 。新協議除提供一次性現金補助及加薪安排外，也加強員工面對人工智慧 取代工作的保障，但仍未完全滿足工會對薪資調升的要求。

根據英文媒體聖荷西焦點(San Jose Spotlight)的報導，此次協議涉及國際專業技術工程師聯合會第21地方分會及美國州郡市政雇員聯合會第101地方分會。兩個工會合計代表聖荷西市近8000名員工中超過半數。

雙方自今年2月起展開談判，原有的三年合約於6月底到期。市府先前提出未來三年總計加薪9%的方案，但員工認為，這不僅低於上一份合約的15%加薪幅度，也不足以跟上南灣生活成本及通膨。由於談判長期陷入僵局，工會成員8月投票授權工會在協商無進展時發動罷工。

根據最新初步協議，市府將向員工發放相當於基本年薪1%的一次性現金款項，以協助應對生活成本上漲。此外，若第三年達到特定市府預算條件，員工還可再獲得1%加薪。

協議也納入人工智慧(AI)使用規範，禁止市府單憑人工智慧軟體的判斷，決定員工的聘用、解僱、升遷及懲處。員工擔心，市府未來可能利用人工智慧自動化部分工作，以節省開支並縮減人力。

聖荷西市政府周五表示，這項協議可避免罷工及市政服務中斷，並感謝員工長期為社區服務。

雙方目前仍須分別完成協議批准程序，工會預計於下周初舉行會員投票。

聖荷西市府面臨的財政壓力也是此次談判的背景。聖荷西今年6月通過的55億元預算，透過動用儲備金及削減多項服務，填補5000萬元財政缺口；未來兩個財政年度預計仍將面臨超過1000萬元的赤字。此外，南灣勞工理事會本周稍早已授權旗下105個工會，在聖荷西市員工若發動罷工時採取聲援行動，使這場勞資談判受到更多關注。