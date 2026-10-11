我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普想改太平洋名 笑稱要叫「川普洋」⋯今日5件事

北京早已破解困局 美能源封鎖會先餓死台日等盟友

沙加緬度寄養青年可月領900元 開放申請至10/31

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙加緬度市政府推出總額800萬元的「寄養青年保障收入計畫」。(取自沙加緬度市府官...
沙加緬度市政府推出總額800萬元的「寄養青年保障收入計畫」。(取自沙加緬度市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

沙加緬度市與聯合勸募會合作推出寄養青年保障收入計畫，提供每月900元、最長2年的補助，協助曾受寄養照顧的青年穩定過渡到獨立生活。

沙加緬度市政府推出總額800萬元的「寄養青年保障收入計畫」，符合資格的寄養青年，每月可領取900元，最長連續兩年，累計最高可獲2萬1600元。這項計畫自10月1日起開放申請，至10月31日截止，符合資格者，將透過抽籤決定補助名單，預計11月第一周通知結果。

這項計畫由沙加緬度市政府與加州首府地區聯合勸募會（United Way California Capital Region）合作推動，主要協助居住在沙加緬度縣市、曾接受寄養照顧的青年，在離開寄養體系後，獲得穩定收入，減輕住房、生活及就業等經濟壓力，順利邁向獨立生活。市府提醒，有意申請者應及早準備資料，詳細資格及申請方式可查詢加州首府地區聯合勸募會官方網站。

沙加緬度市長麥卡蒂（Kevin McCarty）表示，協助寄養青年順利進入成年階段，不僅是投資他們個人的未來，也是投資整個社區的未來。市府正將選民支持的公共資源，用在最能發揮效益的地方。

市議員王美（Mai Vang，音譯）指出，寄養青年往往展現極強的韌性，但當他們達到年齡限制、離開寄養照顧體系時，原有的支持卻經常在最需要的時候中斷，使他們面臨經濟及生活上的挑戰。

王美表示，這項保障收入計畫如同一座通往成年的橋梁，不僅提供實質經濟援助，也尊重青年自行決定如何使用補助款，因為每個人的生活環境與需求都不同。她強調，市府重視每一位寄養青年的未來，願意投入資源協助他們成功。

這項計畫經費來自2022年11月選民通過的L提案（Measure L）。該提案設立「沙加緬度兒童基金」，要求市政府每年將相當於地方大麻稅收入40%的金額，用於兒童及青少年服務，優先照顧受到貧困、暴力及創傷影響的年輕族群。

市府青年發展行政部門表示，穩定收入能讓寄養青年更有能力規畫下一階段人生，包括尋找住所、繼續求學及建立經濟自主能力。

負責執行計畫的加州首府地區聯合勸募會，已有超過20年服務寄養青年的經驗，並於2021年7月推出當地首個同類型保障收入計畫，此後陸續與沙加緬度市、縣政府及多所大學合作，擴大補助規模。該會過去五年服務超過10萬人，包括協助6萬1000多名兒童、近4000人取得或維持穩定住所，並透過保障收入計畫發放近400萬元。

該組織總裁兼執行長厄利博士（Dawnté Early）表示，每一項統計數字背後，都是懷抱夢想、具有潛力的年輕人。社會不能只要求寄養青年憑藉韌性克服困難，更應提供實際資源，讓他們有機會建立穩定生活。

精華 FAQ

  • 符合資格的寄養青年可每月領取900元，最長連續2年，累計最高可獲2萬1600元。市府希望藉此減輕住房、生活與就業壓力，協助青年順利銜接成年後的獨立生活。

  • 申請自10月1日開放，至10月31日截止。所有符合資格者將透過抽籤方式決定補助名單，預計在11月第1周通知結果，市府也提醒申請者及早準備資料。

  • 經費來自2022年11月通過的L提案，設立沙加緬度兒童基金，要求將地方大麻稅收入40%用於兒童與青少年服務。計畫目的是幫助寄養青年建立穩定收入，提升自立能力。

加州

上一則

請投票支持V提案：保護可負擔的大學教育，維持高品質的職業培訓，並修繕老舊的教室和實驗室，這一切都無需增加一分錢的稅

下一則

法廊快報／閃大燈提醒來車有警察 會吃罰單

延伸閱讀

紐約市府增發托育券 1萬低收家庭將脫離候補

紐約市府增發托育券 1萬低收家庭將脫離候補
沙加緬度打擊大麻 州府補助600萬

沙加緬度打擊大麻 州府補助600萬

資格嚴審 明年健保衝擊大 健保顧問提醒1件事

資格嚴審 明年健保衝擊大 健保顧問提醒1件事
王溫蒂獲三大工會支持 聚焦勞工與社區發展

王溫蒂獲三大工會支持 聚焦勞工與社區發展
健保無補助 華人庇護夫婦憂付不起想棄保 美亞籲先諮詢

健保無補助 華人庇護夫婦憂付不起想棄保 美亞籲先諮詢

熱門新聞

警方證實，他們從遇害的紐約時報主管麥肯錫（見圖）分居妻子家中查獲與案件相關的證物。（取自麥肯錫臉書）

岳父母槍殺紐時跨性主管 警從分居妻家中再搜出證物

2026-10-08 13:14
舊金山租客穆拉尼獲驚人補償金搬離公寓，但猶豫不決。（取自TikTok）

舊金山房東給3.5萬元要房客解約搬走 房客竟猶豫不決

2026-10-08 21:51
舊金山大批新晉的人工智慧百萬富翁們對豪宅的需求正在激增，這一趨勢在半島東部和南部地區尤為明顯。（取自代理房地產公司網站）

新晉AI百萬富翁也去郊區找房 半島東部和南部豪宅需求增

2026-10-06 13:06
莫甘山男子洛佩茲涉嫌殺害妻子，並將屍體運至聖荷西醫院後被捕。（莫甘山警局提供）

灣區莫甘山男殺妻運屍醫院遭拘留 家中3幼子恐目睹慘劇

2026-10-07 02:19
設計軟體製造商「Figma」執行長費爾德(Dylan Field)去年以高達8.64億美元薪酬總額，成為灣區收入最高的企業主管。(圖取自Figma官網)

灣區最高薪主管年收8.64億美元 現金僅占0.08%

2026-10-09 02:17
台灣前總統蔡英文（左）7日在史丹福大學DEFCON會議與座談主持人交流，談及台積電海外擴廠、國防及台灣先進製造業等議題，現場互動氣氛輕鬆。（主辦單位提供）

蔡英文史丹福DEFCON談科技安全 全場起立歡呼近2分鐘

2026-10-08 02:20

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲
美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就