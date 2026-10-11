加州富人稅提案 牽動矽谷稅制爭議

第40號提案（即富人稅提案）因涉及向億萬富翁徵收一次性財富稅，以及第41、42號提案可能對相關稅制產生影響，成為矽谷選民關注的議題之一。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 加州11月大選將表決富人稅與相關稅制提案，第40號若通過將向億萬富翁課一次性財富稅，並牽動醫療、教育及矽谷稅負爭議。

加州 選民今年11月將面對多項州級選票措施，其中第40號提案（Proposition 40，即富人稅 提案）因涉及向億萬富翁徵收一次性財富稅，以及第41、42號提案可能對相關稅制產生影響，成為矽谷 選民關注的議題之一。

根據聖荷西焦點(San Jose Spotlight)的報導，第40號提案若獲通過，將對2026年1月1日居住在加州、符合條件且資產超過10億元的納稅人徵收一次性、最高5%的稅款。稅款預計於2027年繳納，納稅人可選擇分5年支付，但將支付額外費用。

提案規定，相關稅收收入的90%用於醫療保健，另外10%用於食品援助或教育相關項目，同時不得以這筆新收入取代原有的相關政府撥款。加州立法分析師辦公室估計，這項財富稅可能在數年內為州政府帶來數百億元的一次性收入，但同時可能因部分億萬富翁改變居住地或其他行為，使州政府每年減少不到10億元的個人所得稅收入。

第41號提案則要求對由新的州級特別稅資助的項目進行審計，並禁止部分不計入現有州支出上限的新州稅。第42號提案則針對新的州級個人財產稅及部分追溯性稅收設限，包括涉及退休帳戶、金融資產、投資帳戶、企業利益及智慧財產等個人財產的稅收。

矽谷地區的財富分配問題，也是這場稅制辯論的重要背景。矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）總裁兼執行長漢考克（Russell Hancock）表示，矽谷的貧富差距相當懸殊。他指出，按家庭收入計算，收入最高10%的家庭掌握約75%的財富，而收入處於後50%的家庭掌握的財富不到2%。他認為，這種財富分化與數十年前相比已出現明顯變化。

支持第40號提案的一方認為，向億萬富翁徵收一次性財富稅，可以為醫療保健等公共服務提供額外資金。

反對者則擔心，新的財富稅可能促使部分億萬富翁離開加州，進而減少州政府原本可以從這些居民取得的所得稅收入。矽谷納稅人協會（Silicon Valley Taxpayers Association）主席欣克（Mark Hinkle）表示，他不認為這項措施能帶來提倡者所預期的巨額長期收入，並認為富豪可能因此選擇其他州居住。

矽谷共和黨主席強森（Dave Johnson）則認為，億萬富翁及其企業目前已經繳納各類稅款。他主張降低整體稅負及監管，以鼓勵企業和小型企業發展，並警告如果億萬富翁及大型企業離開加州，可能進一步影響就業及地方小型商業。

截至目前，第40、41、42號提案均列入11月3日加州大選選票。選民最終將如何在三項涉及不同稅制問題的提案之間作出選擇，將由11月大選結果決定。