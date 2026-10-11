華男投毒輕判 受害者公開錄影討公道

柏克萊華男工程師徐大衛(音)投毒華女同事獲輕判，受害者不滿，欲討回公道。（袁容提供的監視影片截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 柏克萊華裔女工程師疑遭同事長期投毒致病，涉案男子僅獲一年緩刑後又申請清除案底，引發受害者不滿並決定公開監視影片維權。

一名華裔 女工程師七年前遭同事在飲水中下毒，造成其健康出現嚴重問題。因為不滿案犯被輕判，這位從未公開談論過此事的受害者現在決定挺身而出，為自己討回公道。

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，從2017年開始，受害的柏克萊 女工程師袁蓉（Rong Yuan，音譯）出現乾嘔和脫髮現象，她頻繁出入急診室，也看過專科醫師，做過各種檢查，甚至飛回中國就醫，卻始終查不出生病原因。

在懷疑遭人暗算之下，袁容買了一個針孔攝影機藏在辦公桌旁，竟然拍到同在柏克萊工程與研究公司（Berkeley Engineering and Research）工作的華裔同事徐大衛（David Xu，音譯）在她的保溫杯中下毒。

根據柏克萊警方的報告，徐大衛在一年多的時間裡多次在袁容的食物和保溫杯裡加入有毒重金屬鎘（cadmium），劑量是聯邦飲用水標準的350萬倍。徐大衛於2019年3月因謀殺未遂和下毒等罪名被捕。

然而，提倡減少監禁的官善貞（Pamela Price）2023年當選阿拉米達縣地檢長後，向原本可能面臨終身監禁的徐大衛提出一項認罪協議，僅判處他一項投毒罪和一年緩刑。

「標準」指出，今年3月完成了緩刑的徐大衛，本月5日向阿拉米達縣法官申請撤銷他的重罪定罪，一個通常被稱為「清除案底」（expungement）的程序。地檢處辦公室反對撤銷請求，但加州法律規定，如果徐大衛完成緩刑的所有條件，法官必須批准撤銷請求。據了解，徐大衛的申請將於12日上午在阿拉米達縣高等法院開庭審理。

袁容表示，中毒事件對她造成了長期健康影響，導致她無法全職工作，甚至同住的父母也因喝下她保溫杯裡的水中毒。她認為徐大衛受到的懲罰並不足夠，同時認為，一旦其撤銷指控的申請獲得批准，徐大衛的犯罪紀錄未來將不會出現在雇主獲得的背景調查資料中。

袁容此前從未公開談論過此案，但她現在表示，她準備開口，並公開監視影片。她說：「這個司法系統讓我失望，這是我最後的希望。」

華裔工程師徐大衛（音譯）涉嫌在女同事飲水中下毒，卻被輕判。（柏克萊警局提供）