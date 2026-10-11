蔡英文南灣交流 訪金麥嘗台式麵包

前總統蔡英文（中）雙十國慶當天走訪庫比蒂諾金麥食品公司，與創辦人李文雄（右）及妻子蕭麗鳳（左）合影，感受道地台式好味道。（金麥食品提供）

前總統蔡英文 10日雙十國慶當天持續在南灣走訪，拜訪當地店家並與僑胞交流。中午在駐舊金山 台北經濟文化辦事處處長伍志翔陪同下，前往位於庫比蒂諾的金麥食品公司，聽取僑務諮詢委員李文 雄的僑情報告，並品嘗道地台式麵包，對熟悉的台灣口味讚不絕口。

金麥食品公司（L'EPI D'OR Bakery）創立於1986年，由李文雄與妻子蕭麗鳳共同經營，今年適逢創業40周年。店內提供台式麵包、蛋糕、便當及各式台灣小吃，多年來以家鄉口味服務灣區僑胞。

蔡英文過去曾公開表示喜歡吃麵包，2024年參觀台北國際烘焙展時，更透露最喜歡貝果。今年2月，她曾走訪台北陽明山的烘焙坊購買麵包。此次造訪南灣金麥食品公司，對店內道地的台式麵包給予高度肯定。

據現場人士分享，為迎接蔡英文到訪，當地警方一早便前往金麥食品公司進行安全檢查，維安工作滴水不漏，商場周邊更有警車部署。蔡英文除了聽取僑情報告，也與在場僑胞親切互動、合影留念，現場氣氛熱絡，原訂25分鐘的拜訪行程，最後延長至1小時15分鐘。