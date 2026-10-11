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羅偉：舊金山曾因擁抱極左派意識形態而「迷失方向」

編譯廖宜怡╱綜合報導
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舊金山市長羅偉近日接受CNN專訪，認為舊金山曾因擁抱極左派意識形態而迷失方向。（...
舊金山市長羅偉近日接受CNN專訪，認為舊金山曾因擁抱極左派意識形態而迷失方向。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山市長羅偉受訪時直言，城市過去因偏重極左進步主義而走偏，如今改以常識治理、強化治安與扶植商業，盼改善毒品、犯罪和企業外移問題。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）近日接受媒體訪問時承認，舊金山曾「迷失方向」，將該市嚴重的遊民、毒品和企業外移問題歸咎於進步主義政策。

加州郵報（California Post）報導，自上任以來，羅偉一直將重塑舊金山公眾形象視為其首要任務。羅偉最近在接受有線電視新聞網（CNN）主播巴希（Dana Bash）專訪時表示，他的政府正在採取更強硬的手段打擊犯罪，同時努力使這座城市更適合經營企業。

但巴希追問，舊金山當初需要改變的理由是什麼，羅偉坦承，是因為該市的極左派政策。

「我們的城市一度迷失了方向，因為我們把精力放在錯誤的事情上。今天，我們關注的是常識。」羅偉對巴希說：「我的意思是，我們過去太重視我們的進步價值觀和進步主義，以至於我們忽略了街頭上正在發生的事。」

羅偉指出，舊金山嚴重的毒品問題造成了致命後果，猖獗的財產犯罪也造成了巨大損失。

羅偉說：「三年前，舊金山有810人死於吸毒過量，這根本稱不上進步；3萬起汽車破窗盜竊案也不進步，人人都擔心自己的車會被砸。」

他還表示，一些進步派人士過於堅持己見，甚至將街頭吸毒和商店行竊視為可以接受的行為。

羅偉稱，他的政府現在專注於保障居民的日常生活安全，包括家長送子女上學的安全。

羅偉說：「與其談論意識形態問題，與其談論功能失調問題，我會專注在如何保障母親步行送子女到公車站的安全問題，以及如何避免看到人們在街頭公開吸毒的現象。」

羅偉還表示，他所謂的「良好治理」包括將企業審批流程化繁為簡、幫助人們接受戒毒治療以及建立強制治療中心。他也支持增加警力，這與2020年明州居民佛洛伊德（George Floyd）遭警員壓頸致死案發生後進步派人士發起的「取消警務經費」（Defund the Police）運動背道而馳。

羅偉稱，在他擔任市長期間，舊金山的汽車破窗盜竊率大降90%，其他更強硬的公共安全措施也正在發揮作用。

不過，羅偉也坦承，舊金山還有很多工作要做，尤其是在人們戒除毒癮和康復方面。

精華 FAQ

  • 他認為問題源自市府過度追求進步主義與意識形態，忽略街頭犯罪、公開吸毒及治安惡化等現實狀況，導致城市在公共安全與經濟上同步失衡。

  • 他舉例說，3年前舊金山有810人死於吸毒過量，汽車破窗盜竊案約有3萬起，認為這些都顯示城市並未真正進步，反而讓居民長期處於不安之中。

  • 他表示將更強硬打擊犯罪，增加警力，簡化企業審批流程，並協助成癮者接受治療、設立強制治療中心，希望讓城市更安全也更適合經營企業。

遊民 舊金山 羅偉

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