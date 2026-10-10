玄心回憶錄 談四川山村到矽谷AI經歷

作者玄心與新書「雲層之上」及新書發表會海報合影。（作者玄心提供）

AI摘要 文章摘要整理： 華人作家玄心推出回憶錄，記錄自己從四川山村走到矽谷AI產業的近50年人生，並以此保存技術變遷下容易被忽略的個人記憶與生活經驗。

華人 作家玄心（Fuheng Wu）9月26日在聖荷西公共圖書館Calabazas分館舉行回憶錄「雲層之上」（Above The Clouds）新書發表會。書中記錄他從四川山村出發，歷經中國網際網路初創、華爾街 量化金融，再到矽谷 無人駕駛及人工智慧（AI）產業的近50年人生。

玄心現任富國銀行（Wells Fargo）執行總監（AI/機器學習）、證券量化分析高級主管。他表示，選擇此時寫下這段經歷，一方面是AI快速發展，自己身在其中，親自參與也親眼見證；另一方面，年過40後，人生進入相對沉澱的階段，也有機會回頭整理前半生。

「技術走得太快。」玄心說，模型幾個月就可能過時，系統會下線，團隊也會解散，如果不寫下來，「這段真正被人活過的經驗，很快就沒有人記得了。」

玄心先後在北京、新加坡求學，千禧年前後加入網易，投入中國早期網際網路產業；之後來美進入華爾街量化金融領域，再轉往矽谷，參與無人駕駛研發及Oracle生成式AI相關工作。不過他並不希望將這段人生寫成「底層逆襲、走上人生巔峰」的成功故事。

他表示，從求學時的考試分數，到工作後的收入、職位和產出，人們很容易用同一套標準衡量成就，AI模型同樣有評量標準。但許多生活經驗無法如此計算，「友情沒有KPI，記憶沒有收益率。」他希望書中除了職涯與技術發展，也留下家庭、朋友、青春及成長過程中的記憶。

「雲層之上」分為「故鄉、中國、海外」三部分，共十二章、五十節，書名、序言及十二個章名均由玄心以毛筆手書，並推出簡體中文、繁體中文及英文版本。

談到AI，玄心表示自己長期從事相關工作，並不排斥技術持續進步，但即使AI未來具備更強的運算與分析能力，仍無法取代個人的成長、感知與生活經驗。書中末章寫下「去給母親剝一個橘子」，他以陪伴家人為例指出，這些日常不需要追求效率或最佳化，卻是科技難以衡量的部分。

他希望透過「雲層之上」，在記錄技術與時代變遷的同時，也留下容易在快速發展中被忽略的個人記憶與生活經驗。

「雲層之上」新書發表會現場，玄心與讀者分享創作及人生經歷。（作者玄心提供）

「雲層之上」推出簡體中文、繁體中文及英文版本。（作者玄心提供）

「雲層之上」新書發表會9月26日在聖荷西公共圖書館Calabazas分館舉行，玄心（左三）與現場來賓合影。（作者玄心提供）