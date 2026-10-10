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「矽谷壞血」醜聞紀錄片上映 荷姆斯沒看過

編譯組／綜合報導
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文章摘要整理：

紀錄片《你能看到一切》上映前，荷姆斯與伴侶皆未觀看，作品則呈現她在Theranos詐欺案後、入獄前的私生活與爭議對話。

荷姆斯(Elizabeth Holmes)紀錄片「你能看到一切」(You Can See Everything)受到各方高度關注，製作團隊日前在特別放映會透露，荷姆斯本人及伴侶埃文斯(Billy Evans)尚未觀看過這部影片，也未與製作單位聯絡。

因 Theranos公司欺詐案而名聲敗壞的前執行長荷姆斯，是該片主角。「聖荷西信使報」報導，她與伴侶曾邀請導演菲爾德(Nathan Fielder)與奧本赫姆(Lance Oppenheim)進入家中拍攝，記錄荷姆斯在2023年5月入獄前夕的私人生活狀況。

「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)及「人物」(People)雜誌報導，奧本赫姆在洛杉磯的放映會表示，紀錄片主角與伴侶兩人都沒看過這部電影。荷姆斯目前仍在服刑，但她的伴侶也沒有看過。

兩位導演透露，在荷姆斯開始服刑11年刑期、製作團隊試圖完成影片之際，雙方關係變得緊張。菲爾德指出，埃文斯開始試圖控制製作過程，很難與他溝通，也讓電影公司「A24」以及所有相關人員都感到不舒服。

在洛杉磯放映會的前一天，代表荷姆斯一方的人員在她的社交媒體「 X」帳號上、發布關於該紀錄片的評論，寫道：「我真的覺得你們還沒準備好面對這部紀錄片。」(I really don't think you are ready for this doc.)

荷姆斯現被關押在德州Bryan聯邦監獄，被禁止使用社交媒體，但她曾於9月通過X帳號發表聲明，授權埃文斯及其他人代其發布信息。她在聲明中表示，絕不會停止「為證明清白而抗爭」。(fighting to prove my innocence.)

這部長達近三小時的紀錄片將於10月16日上映。

影片記錄導演菲爾德與攝製組入住聖地牙哥海邊房屋過程，荷姆斯、埃文斯及其兩個年幼的孩子，曾在荷姆斯入獄前的一個月裡住在這裡。

前一年，聖荷西聯邦陪審團裁定，這位從史丹福大學退學的矽谷昔日神童犯有三項電信詐欺罪和一項共謀罪；她曾利用巴洛阿圖血液檢測初創公司「Theranos」，騙取投資人數億美元資金。

準備入獄之際，荷姆斯聯絡電影製作公司A24，希望有人能記錄她的生活。導演在先前放映活動曾表示，荷姆斯當時是想洗清自己名聲，她和埃文斯顯然認為，最佳方法是邀請攝製組進入家中，並向他們完全公開一切。

但這對伴侶得到的結果可能非其所願。根據預告片和早期影評，影片包含荷姆斯與菲爾德、或埃文斯與菲爾德之間長時間且激烈對話；菲爾德針對他們的人生選擇提出尖銳問題，並對他們部分回答流露無法置信的表情。影評人指出，紀錄片將埃文斯描繪成「具攻擊性的控制狂並有陰暗面。」

根據「人物」雜誌報導，奧本赫姆也提到，整個拍攝過程中，製作團隊成員感到非常焦慮。攝影團隊搬進這對夫妻的客用小屋後，開始擔心屋內可能藏有監視器設備。

這種焦慮感似乎進入菲爾德與荷姆斯的對話。一段預告片展示菲爾德特地問荷姆斯的畫面：「你真的覺得自己沒做錯任何事嗎？」荷姆斯回答：「我沒有。」

精華 FAQ

  • 沒有。製作團隊在放映會表示，荷姆斯本人與伴侶Billy Evans都尚未觀看，也未與製作單位聯絡，顯示雙方對成片仍保持距離。

  • 影片記錄荷姆斯在2023年5月入獄前的私人生活，包含她、伴侶及2名幼童在海邊住處的相處，也拍到她與導演之間的長時間激烈對話。

  • 導演表示，當荷姆斯開始服11年刑期後，埃文斯曾試圖控制製作流程，溝通變得困難，讓A24與相關人員都感到不安，甚至擔心拍攝現場有監視器。

矽谷 荷姆斯 洛杉磯

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