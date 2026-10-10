「矽谷壞血」醜聞紀錄片上映 荷姆斯沒看過

AI摘要 文章摘要整理： 紀錄片《你能看到一切》上映前，荷姆斯與伴侶皆未觀看，作品則呈現她在Theranos詐欺案後、入獄前的私生活與爭議對話。

荷姆斯 (Elizabeth Holmes)紀錄片「你能看到一切」(You Can See Everything)受到各方高度關注，製作團隊日前在特別放映會透露，荷姆斯本人及伴侶埃文斯(Billy Evans)尚未觀看過這部影片，也未與製作單位聯絡。

因 Theranos公司欺詐案而名聲敗壞的前執行長荷姆斯，是該片主角。「聖荷西信使報」報導，她與伴侶曾邀請導演菲爾德(Nathan Fielder)與奧本赫姆(Lance Oppenheim)進入家中拍攝，記錄荷姆斯在2023年5月入獄前夕的私人生活狀況。

「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)及「人物」(People)雜誌報導，奧本赫姆在洛杉磯 的放映會表示，紀錄片主角與伴侶兩人都沒看過這部電影。荷姆斯目前仍在服刑，但她的伴侶也沒有看過。

兩位導演透露，在荷姆斯開始服刑11年刑期、製作團隊試圖完成影片之際，雙方關係變得緊張。菲爾德指出，埃文斯開始試圖控制製作過程，很難與他溝通，也讓電影公司「A24」以及所有相關人員都感到不舒服。

在洛杉磯放映會的前一天，代表荷姆斯一方的人員在她的社交媒體「 X」帳號上、發布關於該紀錄片的評論，寫道：「我真的覺得你們還沒準備好面對這部紀錄片。」(I really don't think you are ready for this doc.)

荷姆斯現被關押在德州Bryan聯邦監獄，被禁止使用社交媒體，但她曾於9月通過X帳號發表聲明，授權埃文斯及其他人代其發布信息。她在聲明中表示，絕不會停止「為證明清白而抗爭」。(fighting to prove my innocence.)

這部長達近三小時的紀錄片將於10月16日上映。

影片記錄導演菲爾德與攝製組入住聖地牙哥海邊房屋過程，荷姆斯、埃文斯及其兩個年幼的孩子，曾在荷姆斯入獄前的一個月裡住在這裡。

前一年，聖荷西聯邦陪審團裁定，這位從史丹福大學退學的矽谷 昔日神童犯有三項電信詐欺罪和一項共謀罪；她曾利用巴洛阿圖血液檢測初創公司「Theranos」，騙取投資人數億美元資金。

準備入獄之際，荷姆斯聯絡電影製作公司A24，希望有人能記錄她的生活。導演在先前放映活動曾表示，荷姆斯當時是想洗清自己名聲，她和埃文斯顯然認為，最佳方法是邀請攝製組進入家中，並向他們完全公開一切。

但這對伴侶得到的結果可能非其所願。根據預告片和早期影評，影片包含荷姆斯與菲爾德、或埃文斯與菲爾德之間長時間且激烈對話；菲爾德針對他們的人生選擇提出尖銳問題，並對他們部分回答流露無法置信的表情。影評人指出，紀錄片將埃文斯描繪成「具攻擊性的控制狂並有陰暗面。」

根據「人物」雜誌報導，奧本赫姆也提到，整個拍攝過程中，製作團隊成員感到非常焦慮。攝影團隊搬進這對夫妻的客用小屋後，開始擔心屋內可能藏有監視器設備。

這種焦慮感似乎進入菲爾德與荷姆斯的對話。一段預告片展示菲爾德特地問荷姆斯的畫面：「你真的覺得自己沒做錯任何事嗎？」荷姆斯回答：「我沒有。」