2026年矽谷民調：多數居民對灣區發展沒信心

最新矽谷民調顯示，灣區居民對個人生活與周邊地區狀況的看法截然不同。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年矽谷民調顯示，灣區居民對自身生活樂觀，卻對整體前景失去信心，普遍擔憂住房、物價、遊民與AI帶來的長期衝擊。

最新民調 顯示，灣區 居民對個人生活與周邊地區狀況的看法截然不同。

聖荷西信使報報導，根據最新出爐的「2026年矽谷 民調」（2026 Silicon Valley Poll），81%的受訪者認為自己的個人生活正朝正確的方向發展，但只有40%的受訪者對灣區整體狀況持相同看法。這項民調是由Embold Research為聖荷西智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）和灣區新聞集體（Bay Area News Group）進行的。

這41個百分點的顯著差距，反映出一個核心問題：居民普遍對自己的生活持樂觀態度，與社區的聯繫也十分緊密，但對灣區未來發展方向和經濟機會缺乏信心。

報告指出，約57%的受訪者認為，過去五年來，灣區的生活品質有所下降；近五分之四的受訪者認為，灣區正在變成一個只有富裕人士才能安居樂業的地方；有60%的人認為灣區正往錯誤的方向前進，高於去年的53%。

「矽谷聯合創投」總裁暨執行長漢考克（Russell Hancock）表示，民調結果顯示，灣區長期以來的經濟優勢已經瓦解。過去，居民之所以願意接受高昂生活成本和犧牲，是因為購屋和建立財務保障在當時仍是可能的。漢考克說：「過去，人們的想法是：生活雖然變難，但一切都是值得的。然而，人們現在正在失去這一信念。」

報告表示，住房、生活成本和遊民問題是本地居民最普遍關注的三個議題。

有95%的居民認為，住房和住房成本是一個嚴重的問題，其中78%的人認為這個問題「非常嚴重」。認為生活成本問題嚴重的受訪者有94%，認為遊民問題嚴重的受訪者有92%。

此外，77%的人認為灣區財富分配不均問題嚴重，76%的人認為就業和經濟狀況問題嚴重，75%的人認為交通運輸問題嚴重，73%的人認為犯罪和公共安全狀況問題嚴重。

民調也反映出居民在日常生活中感受到的經濟壓力。雖然有52%的人表示，他們有能力持續支付各項開銷並有積蓄，但另外48%的人表示他們做不到。

數據顯示，過去五年為了維持生活，77%的人減少了外出用餐、娛樂和興趣方面的支出，69%的人延後進行大金額消費，59%的人減少了食品雜貨和其他必需品的開支，57%的人動用了銀行存款或退休金來補貼開支。

此外，近三分之二的受訪者認為人工智慧發展太快。47%的人預測人工智慧會在未來20年內對社區產生負面影響，只有18%的人預測人工智慧會產生正面影響。