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WNBA女武神頂住Ace反撲 驚險取勝 再1勝可挺進總決賽

記者王子涵／舊金山報導
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四屆全明星威爾森（A'ja Wilson）全場攻下24分，其中18分來自下半場。...
四屆全明星威爾森（A'ja Wilson）全場攻下24分，其中18分來自下半場。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

女武神在主場頂住王牌末節追分壓力，靠波頓關鍵三分與末段犯規戰術，以83比81搶下勝利，系列賽2比0聽牌。

金州女武神（Golden State Valkyries）7日晚在大通中心上演驚險一戰，在最多領先17分的優勢下，卻在末節遭拉斯維加斯王牌（Las Vegas Aces）追平甚至反超，最終靠波頓（Veronica Burton）最後41秒的關鍵三分球，以83比81守住勝利。女武神在WNBA準決賽取得2比0領先，只差一勝便可在成軍第二年首度闖進總決賽。

女武神開局便打出7比0的攻勢，首節將王牌壓制在11分，半場以42比31領先。第三節優勢一度擴大至17分，但王牌在下半場逐漸找回進攻節奏，四屆全明星威爾森（A'ja Wilson）全場攻下24分，其中18分來自下半場。拉斯維加斯前三個半場分別只拿31、29及31分，卻在本場下半場攻下50分，並在末節剩約兩分鐘時首度取得領先。

關鍵時刻，威廉絲（Gabby Williams）先以標誌跳投扳平比分，隨後整場此前從未命中運動戰進球、手感欠佳的波頓，在比賽剩41.5秒時接威廉絲傳球投進超遠三分，讓女武神重新以79比76領先。海耶斯（Tiffany Hayes）賽後談到這記投籃時說，球在空中飛行時，她「幾乎全程屏住呼吸」。

最後10秒，女武神主教練中濑（Natalie Nakase）採取領先三分主動犯規的策略，不讓王牌獲得投進追平三分球的機會。女武神連續三個回合主動送對手上罰球線，再靠自己穩定罰球維持領先。納卡塞賽後表示，教練團賽前已經討論過這種情況，希望在比賽最後階段「掌握更多主動權」。這項策略也與首輪對達拉斯時的教訓有關，當時女武神沒有犯規，結果被對手投進追平三分，最終延長賽落敗。

最後5.9秒，王牌後衛楊（Jackie Young）第二罰故意不中，全明星控違葛雷（Chelsea Gray）搶下進攻籃板後繞到籃框另一側準備上籃追平，但前王牌球員史托克斯伸出右手完成關鍵蓋帽，波頓隨即控制球權，比賽也就此結束。

女武神此役再度展現板凳深度。37歲老將海耶斯替補僅約17分鐘便攻下全隊最高21分，威廉絲得到20分、5籃板，桑頓（Kayla Thornton）則攻下16分；全隊板凳得分以34比14明顯優於王牌。中濑賽後說，球隊「有多個可以收尾的人」，任何一晚都可能有人站出來得分，這正是球隊目前最寶貴的優勢。

系列賽第三戰9日移師拉斯維加斯舉行。王牌主教練哈蒙（Becky Hammon）表示，過去的冠軍與紀錄都不能帶進下一場比賽，每次踏上球場都必須重新證明自己。她強調球隊相信有能力連贏三場；但對女武神而言，只要再拿下一勝，就將提前結束這支過去四年三度奪冠球隊的衛冕之路，挺進隊史首次WNBA總決賽。

女武神主教練中瀨與台裔控衛陳紫柔。（記者王子涵╱攝影）
女武神主教練中瀨與台裔控衛陳紫柔。（記者王子涵╱攝影）

對女武神而言，只要再拿下一勝，就將提前結束這支過去四年三度奪冠球隊的衛冕之路，挺...
對女武神而言，只要再拿下一勝，就將提前結束這支過去四年三度奪冠球隊的衛冕之路，挺進隊史首次WNBA總決賽。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 她們在末節被追平甚至反超後，先由威廉絲扳平，再靠波頓最後41.5秒命中超遠三分重奪領先；最後10秒又採主動犯規策略，成功限制王牌投進追平球的機會。

  • 波頓雖然手感不佳，卻在關鍵時刻投進致勝三分；海耶斯替補拿下21分、威廉絲20分、桑頓16分，板凳合計34分，明顯壓過王牌，成為勝負關鍵。

  • 女武神在WNBA準決賽取得2比0領先，只要再贏1場，就能在成軍第2年首度闖進總決賽；反觀王牌若再失利，衛冕之路將提前結束。

波頓

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