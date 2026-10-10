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舊金山推「走路上學周」 鼓勵學生步行、騎車通勤

記者王子涵／舊金山報導
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學生與家長從Crocker Amazon足球場集合，組成步行隊伍前往Guadal...
學生與家長從Crocker Amazon足球場集合，組成步行隊伍前往Guadalupe小學。（記者王子涵╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山交通局與聯合校區推動走路上學周，藉由步行、騎車和搭乘大眾運輸，提升學生健康與校園周邊安全，並以工程與執法降低超速。

舊金山交通局（SFMTA）與舊金山聯合校區（SFUSD）上周舉行「Walk & Roll to School Week」，鼓勵全市數千名學生以步行、騎自行車、滑板車等方式上學，同時推廣安全、健康及低碳的通勤方式。

7日上午，學生與家長從Crocker Amazon足球場集合，組成步行隊伍前往Guadalupe小學。第11區市議員陳小焱（Chyanne Chan）、舊金山交通局局長寇淑寳（Julie Kirschbaum）、舊金山聯合校區總監Maria Su等出席活動。

Walking School Bus是舊金山安全上學路線（Safe Routes to School）計畫的一部分。除了集體步行上學，計畫全年也安排自行車隊、家庭騎行及搭乘Muni的戶外教學，讓學生熟悉不同交通方式。

寇淑寳表示，步行、騎車及其他主動式交通方式不只對身體和心理健康有益，也能幫助學生在課堂上更專注。她說，學生每一次搭乘Muni，也是在增加自己使用大城市公共交通系統的信心，未來到其他城市旅行時也能更自在。

她表示，「安全上學路線」團隊讓更多年輕人有機會嘗試不同的上學方式，而交通局其他部門也持續從街道設計及交通管理層面改善學校周邊安全。

交通局表示，目前已在學校周邊超過2300個路口完成路口視線改善，減少路口附近車輛或其他障礙物遮擋視線，讓駕駛人更容易看見過街兒童。另有超過700個交通號誌重新調整時間，其中470個位於2024年高傷亡路線。

市府也正逐步降低校園周邊速限，部分原本每小時20哩的學校路段將降至15哩，並逐步取消每小時25哩的校園速限。

舊金山也是加州首批試行自動測速安全攝影機的五個城市之一。交通局表示，自首批攝影機啟用18個月以來，設有攝影機的地點超速情況下降超過80%；此次學生步行路線經過的Geneva大街，超速情況更下降逾90%。

學生與家長從Crocker Amazon足球場集合，組成步行隊伍前往Guadal...
學生與家長從Crocker Amazon足球場集合，組成步行隊伍前往Guadalupe小學。（記者王子涵╱攝影）

精華 FAQ

  • 活動由SFMTA與SFUSD共同推動，目的是鼓勵學生以步行、騎車、滑板車等方式通勤，培養安全、健康又低碳的上學習慣。

  • 它是Safe Routes to School的一部分，除了集體步行上學，也安排自行車隊、家庭騎行，以及搭乘Muni的戶外教學，讓學生熟悉多元交通方式。

  • 交通局已完成超過2300個路口視線改善，並重新調整700多個交通號誌時相；同時逐步下調校園速限，還以自動測速攝影機明顯降低超速。

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