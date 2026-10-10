知名房產公司經理 卻買不起舊金山房子

科威國際不動產舊金山辦事處新任經理貝蒂諾（Brit Bertino）。(coldwellbanker.com)

AI摘要 文章摘要整理： 曾策畫百萬婚禮的貝蒂諾轉戰房地產後，接掌舊金山冷堡辦事處，卻也親身感受當地高房價壓力，最後才在阿拉米達島找到可負擔住處。

領導舊金山 最大房地產 公司之一的新任年輕女經理，自己卻買不起舊金山的房子。

SFGATE報導，走進貝蒂諾（Brit Bertino）所代理的待售屋，就像參加一場精心布置的開放日。餐桌上，黃色的鬱金香整齊地立在那裡；牆上，黑白藝術作品的擺放也恰到好處。新鮮的麵包被極具藝術手法地擺放在廚房檯面上的盤子裡。

如此一絲不苟的準備工作並不令人意外：貝蒂諾曾在拉斯維加斯策畫過價值百萬美元的婚禮和5000人規模的企業大會，但在2020年活動行業因疫情 停擺後，她轉行進入房地產行業。如今，她的工作不再是面對那些緊張的新婚夫婦，而是作為科威國際不動產（Coldwell Banker）舊金山辦事處的新任經理，在房源極度短缺和數百萬美元競價的時代，她安撫著焦慮的經紀人。

「我就是這個馬戲團的領頭人，」她說。貝蒂諾是個外來者：她沒做過科德威爾的經紀人，之前住在沙加緬度，她擊敗了眾多內部候選人才獲得了這個職位。今年夏天她上任時，並非所有經紀人都對她感到興奮；有些人直接告訴她，他們懷疑她能否迅速適應舊金山複雜的購房流程、富裕的客戶群以及各種小型社區。

贏得他們的信任並非她面臨的唯一挑戰。和其他新進者一樣，她必須親身經歷舊金山房地產市場的殘酷競爭。貝蒂諾知道自己想先租房，熟悉一下這座城市再買房，但她沒想到，房屋的競價戰也延伸到了公寓市場。事實證明，身為大型房地產經紀公司的負責人，對房東來說根本無關緊要。

「我以前從未見過這種情況，」她說。 「我當時想，天哪，我這點小本事根本沒辦法跟他們競爭。絕對不可能。而且那些房子還很小。」身為單親媽媽，她想找至少兩臥的房子。她曾短暫地考察過馬連縣，但很快就意識到那裡也找不到她買得起的房子。

一位房產經理向她推薦了阿拉米達島，極力稱讚那裡的學校、公園和幽靜的盡頭路。距離她6月的新工作開始時間緊迫，她給了他一周時間找房子，而他果然不負所望，找到了一套三臥室的聯排別墅，而且這套房子沒有公開掛牌，步行十分鐘就能到渡輪碼頭。