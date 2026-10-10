奈及利亞政府擁有 舊金山一棟百年官邸宅空置37年 遭非法占住

舊金山普雷西奧岡一處由奈及利亞政府擁有的豪宅，已空置37年。（Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 奈及利亞政府在舊金山持有的一棟1910年百年官邸，因使館關閉後長期空置，歷經占屋、失修與投訴，如今雖被規劃為創業中心，卻仍未真正啟用。

據SFGATE報導，在普西迪歐岡（Presidio Heights）Jackson街3247號的房子建於1910年，這座位於舊金山 最氣派的街區之一的住宅從人行道起高四層，擁有7間臥室、4間浴室，面積約4250平方英尺。寬闊的山牆、凸窗、凹槽柱、磚砌樓梯以及深長的帶頂門廊，賦予它一座古老外交官官邸的莊重氣派。

1981年，奈及利亞聯邦共和國以5萬5000美元的價格購得該住宅，折合每平方呎13元。此後八年間，該房產被用作領事官邸。到1989年，奈及利亞陷入經濟危機，政府決定關閉其駐舊金山的外交使團，但出於某種原因並未出售這棟舊金山住宅。該住宅很快年久失修，曾落入非法占用者之手，並一直空置至今。

據Redfin估算，該房產價值約640萬元。今年早些時候，隔壁街區另一棟百年豪宅以960萬元的價格售出。普西迪歐岡的知名鄰居包括勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）和運動家老闆費雪（John Fisher）。

城市記錄顯示，多年來針對該建築的投訴不勝枚舉。首批投訴涉及人行道滲水、污水泵導致鄰近房產被淹、屋外垃圾堆積，以及有人指控這棟獨棟住宅內的部分房間被私自出租。

到2006年，報告的問題變得更加嚴重。一名檢查員指出：後門廊和樓梯腐朽；結構部件老化；有屋頂漏水的跡象；二樓浴室天花板缺失，暴露了木條和石膏層；建筑西側有一扇破窗；車庫屋頂也存在結構問題。2011年有鄰居描述說，不時會有占屋者搬進來。

警方也注意到了這一情況。2011年8月，警方在建築內發現一名獨居的非法占用者，該人「公然抗拒警員」。那年夏天，市政府向奈及利亞共和國追繳了1192.40元的逾期法規執行費用。

2021年7月，在棄置該物業32年後，奈及利亞政府提出了一項計畫。該國外交部秘書表示，重開舊金山領事館的工作已進入「後期階段」，並預測該領事館將在當年年底前投入運營。但此事並未成真。

兩年後，奈國總統蒂努布（Bola Tinubu）批准將Jackson街3247號改建為「奈及利亞初創企業之家」（Nigeria Startup House），這是一個旨在將奈及利亞企業與灣區投資及專業知識對接的數位技術交流中心。兩年多過去了仍無任何關於該中心已開業的公開公告。

舊金山規畫局向SFGATE表示，該建築於2012年被登記為空置建築，但無法確認其目前是否仍保持這一狀態。根據告示牌，它官方上處於有人居住狀態，但實際上卻詭異地空無一人。