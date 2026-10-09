布利桑頓「萬聖節」幽靈夜遊 重現百年老城傳說
布利桑頓Museum on Main舉辦年度Ghost Walk，以幽靈夜遊結合地方歷史與戲劇演出，重現百年老城傳說並作為社區萬聖節募款活動。
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布利桑頓Museum on Main舉辦年度Ghost Walk，以幽靈夜遊結合地方歷史與戲劇演出，重現百年老城傳說並作為社區萬聖節募款活動。
萬聖節將至，東灣布利桑頓市中心即將迎來一群來自當地傳說的神祕訪客。Museum on Main博物館推出年度「Ghost Walk」幽靈夜遊活動，帶領民眾在夜色中走訪歷史街區，探索這座百年老城不為人知的一面。
位於市中心Main Street的博物館，入口兩側懸掛「Ghost Walk」宣傳海報，黑色背景搭配白衣女鬼形象，並以「探訪布利桑頓過去的幽靈」（Visit the ghosts of Pleasanton's past!）為號召，增添萬聖節神祕氣氛。
不同於一般萬聖節鬼屋，「Ghost Walk」結合歷史導覽與戲劇演出，已有超過17年歷史。參加者由「幽靈嚮導」帶領，沿市中心街道步行約兩小時，走訪最多九處據傳鬧鬼的地點；沿途有演員化身歷史人物與鬼魂，重現老城傳說。
市中心Gay Nineties Pizza餐廳所在的歷史建築，便流傳著「藍衣女子」的故事。據地方媒體過往報導，傳說這名19世紀女子至今仍徘徊在建築內，偶爾出現在樓上俯瞰街道；歷年活動曾安排演員穿著復古服裝扮演藍衣女子。
餐廳地下室也傳聞有調皮的「幽靈」，曾傳出披薩盒莫名掉落、有人無故受困冷凍庫等故事，甚至有面鏡子出現難以清除的「BOO」字樣。這些未經證實的傳聞，更為老建築增添神祕色彩。
而歷史悠久的布利桑頓飯店，也有靈異傳說。飯店所在地早在1854年便設有雜貨店，之後改為旅館。相傳一名叫做Lily的女子曾在旅館遭人殺害，成為當地流傳的幽靈故事之一，但相關情節並未獲歷史證實。
Museum on Main會員及訪客服務經理布里克爾（Rachel Brickell）表示，「Ghost Walk」已成為社區萬聖節傳統，透過適合家庭參與的演出呈現地方歷史，也是支持博物館教育計畫的重要募款活動。
今年活動於10月9、10、16及17日舉行，每晚6時至8時，每半小時從博物館出發一團，導覽約兩小時。部分地點可能進入歷史建築內部，活動不因下雨取消，也鼓勵參加者穿著萬聖節服裝共襄盛舉。
「Ghost Walk」成人票價25美元，12歲以下兒童20美元。活動往年經常售罄，建議提前購票，並於出發前至少10分鐘抵達集合地點，相關資訊可至博物館官網查詢。
這項活動由Museum on Main主辦，結合歷史導覽與戲劇表演，讓參加者跟著「幽靈嚮導」夜遊市中心，走訪據傳鬧鬼的歷史建築與街區，重現老城傳說。 包括Gay Nineties Pizza建築內的「藍衣女子」、地下室的怪異現象，以及布利桑頓飯店關於Lily遭害的傳聞；這些故事多屬地方逸聞，並未全被歷史證實。 今年活動在10月9、10、16及17日舉行，每晚6時至8時，每半小時出發一團，成人25美元、12歲以下20美元，建議提前購票並準時報到。
精華 FAQ
這項活動由Museum on Main主辦，結合歷史導覽與戲劇表演，讓參加者跟著「幽靈嚮導」夜遊市中心，走訪據傳鬧鬼的歷史建築與街區，重現老城傳說。
包括Gay Nineties Pizza建築內的「藍衣女子」、地下室的怪異現象，以及布利桑頓飯店關於Lily遭害的傳聞；這些故事多屬地方逸聞，並未全被歷史證實。
今年活動在10月9、10、16及17日舉行，每晚6時至8時，每半小時出發一團，成人25美元、12歲以下20美元，建議提前購票並準時報到。
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