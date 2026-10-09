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海沃圖書館免費200組尿布發放 半小時發完

記者王湘涵／海沃報導
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家長在海沃公共圖書館領取免費尿布及濕紙巾，每名兒童可領取一組，尿布依尺寸提供。（...
家長在海沃公共圖書館領取免費尿布及濕紙巾，每名兒童可領取一組，尿布依尺寸提供。（記者王湘涵／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

海沃公共圖書館每月舉辦免費尿布發放，200組物資在約半小時內領完，仍有家庭排隊未果；活動採先到先得，已成為當地許多育兒家庭的重要支援。

海沃公共圖書館8日上午舉行每月一次的免費尿布發放活動，上午10時開始前，已有不少家庭在圖書館外排隊等候，現場準備200組尿布及濕紙巾，活動開始約半小時後尿布即全數發完。排在隊伍首位的民眾表示，上午8時左右就已抵達。

活動在海沃公共圖書館市中心分館面向C Street的入口舉行，採先到先得方式，不需事先登記。每名兒童可領取一組物資，每組包括80至100片尿布及200張濕紙巾，尿布尺寸從2號至7號不等，提供有需要的家庭領取。

上午10時發放開始後，現場持續有家庭排隊，工作人員及志工進行人流管制，讓民眾依序進入領取物資。一名首次參加活動的媽媽推著一歲大的孩子前來，她表示，自己在網路上看到免費尿布發放的訊息，覺得這項資源很實用，因此當天特別前來排隊領取。

現場也遇到會固定前來領取尿布的華人家庭，兩名媽媽帶著各自的孩子前來。她們表示，過去已參加過多次，通常上午10時左右抵達也能順利領到；一次領取的尿布往往還不到下一個月的發放日就已經用完，每月能免費領取一批尿布，對有幼兒的家庭來說是不小的幫助。

海沃公共圖書館8日上午舉行免費尿布發放活動，上午10時開始前，已有不少家庭在館外...
海沃公共圖書館8日上午舉行免費尿布發放活動，上午10時開始前，已有不少家庭在館外排隊等候。（記者王湘涵／攝影）

海沃公共圖書館資深圖書館助理莫莉娜（Kelsey Molina）表示，免費尿布發放計畫已進行約兩年，尿布及濕紙巾由SupplyBank.org提供，每個月第二個周四舉行一次，每次準備200組物資，都會全數發放完畢。海沃公共圖書館共有兩個分館，目前僅市中心分館舉辦免費尿布發放活動。

莫莉娜估計，每月至少有約100個家庭前來，不少也是固定每月參加。活動不採預約制，採先到先得方式；若第一輪發放後仍有剩餘，民眾也可以再次排隊領取，她表示，不少家庭會提早到場，希望確保能夠領到尿布。

現場尿布約半小時就已全數發完，仍有十多組家庭排隊等候，未能領到尿布。對於當天的排隊情況，莫莉娜表示，人潮大致與平常相近，過去有些月份甚至更多。她指出，圖書館不只是提供書籍的地方，也是居民熟悉並信任的社區空間，希望為有需要的民眾提供生活所需的服務與資源，尿布發放也是其中之一。

尿布發放後，兒童區接著舉行Story Time說故事活動，不少家庭並未立即離開，而是帶著孩子留在圖書館參加親子活動。兩項活動時間相互銜接，讓家長在領取尿布後，也能帶著孩子一起參與圖書館的活動。

免費尿布發放結束後，工作人員整理現場紙箱及物資，當天200組尿布約半小時即全數發...
免費尿布發放結束後，工作人員整理現場紙箱及物資，當天200組尿布約半小時即全數發完。（記者王湘涵／攝影）

免費尿布發放開始後，民眾依序進入海沃公共圖書館領取物資，現場排隊人潮持續。（記者...
免費尿布發放開始後，民眾依序進入海沃公共圖書館領取物資，現場排隊人潮持續。（記者王湘涵／攝影）

海沃公共圖書館工作人員及志工準備由SupplyBank.org提供的尿布、濕紙巾...
海沃公共圖書館工作人員及志工準備由SupplyBank.org提供的尿布、濕紙巾等物資，協助現場家庭領取。（記者王湘涵／攝影）

精華 FAQ

  • 活動準備了200組尿布與濕紙巾，上午10時開始後約半小時就全數發完，現場仍有十多組家庭排隊，顯示需求相當高。

  • 活動不需事先登記，採先到先得方式進行；每名兒童可領1組，內容包含80至100片尿布與200張濕紙巾，尺寸從2號到7號不等。

  • 圖書館表示，尿布計畫已進行約2年，每月第二個周四舉辦，讓至少約100個家庭受惠，對育兒支出壓力大的家庭來說，是穩定且實用的生活支援。

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