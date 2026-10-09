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柯基咖啡屋Dogpatch分店 未獲許可開業遭關閉

編譯林思牧／綜合報導
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這家在Dogpatch 的Corgi Cafe分店仍在歇業狀態。(谷歌地圖)
這家在Dogpatch 的Corgi Cafe分店仍在歇業狀態。(谷歌地圖)

AI摘要

文章摘要整理：

Corgi Cafe因Dogpatch分店未取得有效衛生許可遭關閉，但公司仍強調在舊金山開設100家咖啡館的計畫不變，並持續面臨市府對許可、廣告與設施安全的審查。

舊金山市府稱，新創公司柯基咖啡屋（Corgi Cafe）未獲得營業許可擅自開設一家店面，該分店目前歇業，但公司堅稱其在舊金山開設100家咖啡店的宏大計畫並未停止。

舊金山紀事報報導，本周在舊金山的金融區，Corgi Cafe店內熙熙攘攘，年輕的顧客們低頭使用筆記型電腦，而聚集在店外的人群則三三兩兩地等待搭乘公司班車前往創業加速器Y Combinator。

這番熱鬧景象與該公司位於Dogpatch的分店形成了鮮明對比。Dogpatch的咖啡屋自上個月被衛生檢查員勒令關閉以來，一直處於歇業狀態。此前，該公司雄心勃勃的擴張計畫引發了許多爭議，未獲許可證逕自營業的作風更加深了大眾的疑慮。

儘管Corgi 個月解雇了擴張團隊的關鍵成員，並取消了十幾份幾乎簽署的租賃合同，但公司本周仍堅稱，其在舊金山開設100家咖啡館的計畫並未停止。此外，最近一份報告披露了有關其咖啡館的投訴，包括裸露的電線和會將人困在裡面的隱私隔間，這使得該公司再次面臨審查。

Corgi的外觀可能像是一家咖啡館或共享辦公空間，但其主要業務是向新創公司銷售保險。該公司表示，將咖啡館打造為人工智慧產業的社交空間，有助於為其保險服務建立客戶群。但這種雙管齊下的做法也造成了混亂，導致其位於Dogpatch的咖啡館的其中一張許可證被申訴。

這家公司一貫秉持的矽谷式快速擴張理念，與舊金山市府較為緩慢、嚴謹的實體空間管理體系發生了衝突。市府許可證官員告訴紀事報，Dogpatch的這家店面原本就不應該被占用，而公共工程部門現在要求Corgi公司移除金融區街道上的一幅壁畫，因為這幅壁畫屬於未經許可的廣告。

9月初，Corgi公司在Dogpatch一棟三層樓房的底樓開設了第二家咖啡館。店內牆邊擺放著橙色的椅子和玻璃隔間的私密小隔間——這些小隔間如同迷你辦公室，配備了辦公桌、椅子和充電站。但僅僅兩周後，一位市府衛生檢查員就下令關閉Dogpatch的咖啡館，理由是沒有有效的衛生許可證。本周這家亮橙色、印滿卡通柯基犬的店面仍然緊閉大門，不對外開放。

精華 FAQ

  • 舊金山市府表示，該店在沒有有效衛生許可證的情況下營業，已被衛生檢查員要求停業。店面自上月起歇業至今，門口仍維持關閉狀態。

  • Corgi Cafe本周仍表示，目標是在舊金山開設100家咖啡館，並強調這項計畫沒有停止。雖然擴張團隊有人被解雇，部分租約也被取消。

  • 該公司表面像咖啡館或共享辦公空間，核心業務卻是向新創公司銷售保險。它想把咖啡館打造為AI產業社交場域，但也因此引發許可、壁畫廣告與安全問題。

舊金山 咖啡

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