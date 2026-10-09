TAITA年會矽谷登場 王美花解析台灣AI供應鏈優勢
TAITA年會在矽谷登場，王美花指出台灣憑藉完整AI供應鏈與製造聚落掌握全球約9成AI伺服器，同時提醒資料中心用電與社會就業挑戰升高。
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TAITA年會在矽谷登場，王美花指出台灣憑藉完整AI供應鏈與製造聚落掌握全球約9成AI伺服器，同時提醒資料中心用電與社會就業挑戰升高。
矽谷台美產業科技協會（TAITA）2026年會本月3日在聖塔克拉拉登場，前經濟部長王美花以「新AI時代：台灣科技繁景」為題發表專題演說。她指出，目前全球約九成AI伺服器由台灣製造，AI浪潮不只帶動半導體產業，也讓材料、零組件甚至傳統製造業迎來新的轉型機會。
今年年會聚焦量子運算、傳統運算、人工智慧及全球創新，下午安排多場科技講座，從量子電腦製造、醫療應用到量子運算與AI整合等不同面向切入。晚宴吸引逾250人出席，除王美花專題演說外，也頒發獎學金鼓勵年輕世代，並以科技音樂會為年會增添不同元素。
TAITA會長劉嘉寧（Servina Liu）表示，協會希望持續串聯台灣與矽谷的科技產業及人才，透過交流促成更多實際合作。
王美花指出，AI產業背後需要眾多企業共同支撐，從晶片製造、伺服器到材料、設備及各種零組件，台灣長年形成上下游密集的產業聚落，也成為AI浪潮中的重要優勢。她也提到，台灣股市目前排名全球第四，希望市場上的投資動能也能進一步擴散到新創生態系。
她特別以傳統產業轉型為例，有業者從網球拍材料跨入半導體製程耗材、有公司從牙膏原料發展至半導體所需的高純度化學材料、也有業者從家具抽屜滑軌起家，後來進入伺服器供應鏈。王美花藉此指出，台灣許多企業憑藉多年累積的製造能力持續轉型，AI商機也正從大型科技公司向材料、零組件及傳統製造業擴散。
談到台積電擴大美國投資，王美花分析，背後包括美國政策及客戶需求等因素，但台積電在美擴廠的同時，也持續在台灣增加先進晶片及封裝產能。
不過，AI快速成長也帶來新的挑戰。王美花指出，全球大量興建資料中心，不只推高晶片及相關零組件需求，也帶來龐大用電壓力。簡報資料顯示，全球資料中心用電量預估將從2024年的約4150億度，增加至2030年的9450億度，六年間增加逾一倍。
她也談到AI對工作及社會可能帶來的影響。隨著AI能力快速提升，工作型態可能隨之改變，如何在科技創新、就業及社會穩定之間取得平衡，也將成為AI持續發展下必須面對的課題。
她認為台灣長年累積晶片、伺服器、材料、設備與零組件等上下游聚落，形成完整供應鏈，讓台灣在全球AI浪潮中具備關鍵製造優勢，且可持續帶動產業升級。 年會聚焦量子運算、傳統運算、人工智慧與全球創新，下午安排多場科技講座，晚宴則有獎學金頒發與科技音樂會，吸引超過250人出席交流。 她指出全球資料中心大量興建將使用電需求急速攀升，預估2030年用電量達9450億度，較2024年大增；同時AI也可能改變工作型態，考驗就業與社會穩定。
精華 FAQ
她認為台灣長年累積晶片、伺服器、材料、設備與零組件等上下游聚落，形成完整供應鏈，讓台灣在全球AI浪潮中具備關鍵製造優勢，且可持續帶動產業升級。
年會聚焦量子運算、傳統運算、人工智慧與全球創新，下午安排多場科技講座，晚宴則有獎學金頒發與科技音樂會，吸引超過250人出席交流。
她指出全球資料中心大量興建將使用電需求急速攀升，預估2030年用電量達9450億度，較2024年大增；同時AI也可能改變工作型態，考驗就業與社會穩定。
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