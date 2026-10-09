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七隊激戰 灣區雙十壘球賽落幕 三上三下隊封王

記者王日芯／聖荷西報導
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灣區雙十壘球賽三上三下隊獲勝。（主辦方提供）
灣區雙十壘球賽三上三下隊獲勝。（主辦方提供）

AI摘要

文章摘要整理：

第37屆金山灣區雙十國慶盃成人壘球錦標賽在聖荷西落幕，7隊近100名球員歷經27場比賽後，由三上三下隊封王。

為慶祝中華民國建國115年，由海華棒壘球辦，金山灣區華僑文教中心協辦，中華民國僑委會贊助的第卅七屆金山灣區雙十國慶盃成人壘球錦標賽，9月12日起，在聖荷西市的Santana Park，從早上10時到下午4時的賽程，10月4日圓滿結束。全程共四個周末，四天比賽。

本屆分甲及準甲二組，共有神鷹 (Falcons)、球人隊 (Ballers)、台大校友隊(Taida)、臺客老虎隊 (Tigers)、史坦福大學紅雀隊(Cardinals) 、三上三下隊(3U3D)、及第一棒聯隊(DAB) 等七隊，近100多位球員參加。初賽八隊採單循環(Round-Robin)後，按積分，再分為甲組及準甲組決賽，初賽21場，決賽六場，總計比賽27場。

球員大部分來自台灣第一、第二代子弟兵，東南亞僑胞、及少部分亞裔或主流組成。多數為矽谷高科技工程師、經理等。參加各隊都逾10至20年以上，有幾位球員甚至從37年前的第一屆就參加了。第一屆雙十國慶盃壘球賽1990年由前僑委會副委員長任弘創立。

全部七隊按實力分為三級，經多年的比賽及磨練，實力拉近，球技都在伯仲之間。每塲比賽驚叫加油聲不斷。

球果然是圓的，三年前首奪甲組冠軍的三上三下隊，經過三年辛苦磨練，再度榮獲甲組冠軍。 決賽最後成績是甲組冠軍三上三下隊、亞軍球人隊、季軍第一棒聯隊、第四名神鷹隊。準甲組冠軍史坦福大學紅雀隊、亞軍台大校友隊、季軍臺客老虎隊。

比賽結束，由海華棒壘球協會會長陳勝銘及副會長邱博文主持頒獎。各球隊對主辦單位、協辦單位僑教中心及贊助單位僑委會均表達謝意。

精華 FAQ

  • 賽事自9月12日起在聖荷西市的Santana Park開打，歷經4個周末、共4天賽程，並於10月4日圓滿結束，屬於第37屆成人壘球錦標賽。

  • 共有神鷹、球人隊、台大校友隊、臺客老虎隊、史坦福紅雀隊、三上三下隊與第一棒聯隊等7隊、近100名球員參加，先打單循環，再依積分分甲組與準甲組決賽。

  • 甲組由三上三下隊奪冠，亞軍球人隊、季軍第一棒聯隊、第四名神鷹隊；準甲組則由史坦福大學紅雀隊封王，台大校友隊居亞軍，臺客老虎隊獲季軍。

中華民國 灣區

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