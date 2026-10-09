灣區交通加稅案11月闖關 若未過南灣Caltrain恐大減班

Caltrain財務壓力較大。（記者龔玥/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區交通加稅案11月交付表決，若未通過，Caltrain恐大幅減班，BART也面臨嚴重削減；相較之下，VTA財務較穩，影響以服務改善受限為主。

灣區 公共交通加稅案將於11月3日交付選民表決。若未通過，聖塔克拉拉縣交通服務也可能受影響，但相較灣區其他地區，南灣目前財務狀況較穩定，具體削減幅度仍未明朗。

根據「聖荷西焦點」報導，參議院 第63號法案（Senate Bill 63），又稱「區域交通措施」（Regional Transit Measure），若獲通過，2027年4月1日起，阿拉米達、聖塔克拉拉及聖馬刁縣銷售稅提高0.5%，舊金山提高1%，為期14年。預計每年籌得約9.8億元，其中約2.45億元分配給聖塔克拉拉谷交通管理局（VTA）。

支持者表示，加稅可避免Caltrain及灣區BART大幅削減服務。BART警告，若措施未通過，可能減少70%列車服務、關閉15個車站，並提高票價50%。

不過，VTA目前並未計畫因加稅案未通過而削減服務。VTA董事會主席洛佩茲（Sergio Lopez）表示，VTA目前財務穩定，主要影響將是交通服務無法進一步改善。

Berryessa/North San Jose的BART車站由VTA營運不會受到直接影響。（記者龔玥/攝影）

Caltrain財務壓力則較大，預計明年7月開始的新財政年度將出現7500萬元缺口。若加稅案未過，Caltrain預計明年夏季大幅削減服務，包括尖峰班次從每15分鐘一班減至每小時一班、晚上9時結束服務、關閉超過三分之一車站，以及取消周末服務。

VTA在Caltrain董事會的代表、巴洛阿圖市議員伯特（Pat Burt）表示，聖荷西經莫甘山至吉爾洛的南縣服務，很可能成為削減對象，因乘客量低，每名乘客所需補貼較高。

聖塔克拉拉縣的密爾比達及Berryessa/North San Jose兩個BART車站由VTA營運，預計不會受到直接影響；耗資130億元、延伸至聖荷西市中心及聖塔克拉拉的BART工程，也不會獲得這項措施的資金。

反對加稅的「可負擔灣區交通委員會」（Committee for Affordable Bay Area Transit）則認為，交通機構誇大加稅案未通過後的影響，應先改善現有資金使用。支持者則警告，公共交通削減可能導致更多民眾開車，加劇灣區壅塞。

聖荷西州大峰田交通研究所（Mineta Transportation Institute）研究員柯恩（Adam Cohen）表示，這項措施影響複雜，最終仍需由選民自行判斷。