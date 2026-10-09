巴洛阿圖學委候選人 遭疑濫用學區資源拉票

學委候選人克雷格（右）質疑另一位候選人亨尼根利用資源獲取優勢。（記者龔玥/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 巴洛阿圖學委候選人亨尼根遭對手質疑借用學區資源競選，但部分指控未獲法規與學區政策支持，相關投訴仍待加州機關處理。

巴洛阿圖聯合學區 學校董事候選人亨尼根（Linda Henigin）近期遭競選對手質疑，涉嫌利用學區資源及教師身分為競選活動取得優勢。不過，部分指控經相關州法律及學區政策檢視後，並未獲得充分支持。

同為學委候選人的克雷格（John Craig）及支持他的人，多次質疑亨尼根是否在競選期間不當利用她過去身為學區教師的身分。克雷格表示，部分家長曾向他反映亨尼根的競選活動，因此他參與整理一份多頁報告，指稱亨尼根曾與同事協調競選活動、招募學生志工，並使用學區電子郵件討論競選背書。

克雷格認為，亨尼根6月寄信給小學同事，告知自己將離開教職參選，以及曾在學區提供給學生的工作機會簡報中發布競選志工招募訊息，使她取得其他候選人沒有的優勢。學區表示，過去的「職涯機會簡報」確實曾刊登學生參與學委候選人志工工作的資訊，但學區總監格拉斯（Jason Glass）已停止這項做法，原因是該簡報屬於學校官方管道。

格拉斯表示，學生可以在自己的課餘時間，自主為任何競選團隊擔任志工或實習生，學區也鼓勵這類參與，但學生不能因專門為競選活動工作而取得學分。

克雷格另指稱，亨尼根曾連續數月使用學區電子郵件與其他教育工作者討論競選背書。不過，他提供的紀錄顯示，相關郵件往來集中在6月2日至6日，共五次。亨尼根承認使用學區電子郵件並不恰當，表示自己願意負責，認為當時應該使用私人電子郵件。

根據加州政府法規第8314條，政府人員不得利用公共資源從事競選活動，但法律同時排除部分「偶發且極少量」的公共資源使用情況。克雷格陣營已向加州公平政治實務委員會提出投訴，目前該委員會尚未決定是否立案。

不過，加州教師資格認證委員會代表霍華德（Jonathon Howard）表示，持有多科教師資格的教師，在符合特定條件下，也可以教授核心課程中的數學。學區則表示，亨尼根過去擔任「數學資源教師」，為需要額外協助的學生提供數學支援，而學區允許持多科教師資格的教師擔任該職務。